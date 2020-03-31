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Зеленский: из-за коронавируса Украине грозит дефолт
Запад готов оказать финансовую помощь, но после принятия Верховной радой закона о земельной реформе.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за пандемии коронавируса страна оказалась в сложном экономическом положении, существует угроза дефолта.
Глава государства напомнил, что европейские партнеры готовы направить Киеву помощь в размере 10 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса, однако для этого Верховная рада должна принять законы о земельной реформе и банках.
«Сейчас у нас два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Второй путь — мы не принимаем эти законы, а после этого упадок экономики и угроза дефолта», — предупредил он.
Источник: https://www.mk.ru/economics/2020/03/29/zelenskiy-izza-koronavirusa-ukraine-grozit-defolt.html