Зеленский: из-за коронавируса Украине грозит дефолт

Запад готов оказать финансовую помощь, но после принятия Верховной радой закона о земельной реформе.

Глава государства напомнил, что европейские партнеры готовы направить Киеву помощь в размере 10 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса, однако для этого Верховная рада должна принять законы о земельной реформе и банках.

«Сейчас у нас два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Второй путь — мы не принимаем эти законы, а после этого упадок экономики и угроза дефолта», — предупредил он.