/В мире/

Зеленский: из-за коронавируса Украине грозит дефолт

Запад готов оказать финансовую помощь, но после принятия Верховной радой закона о земельной реформе.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за пандемии коронавируса страна оказалась в сложном экономическом положении, существует угроза дефолта.

Глава государства напомнил, что европейские партнеры готовы направить Киеву помощь в размере 10 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса, однако для этого Верховная рада должна принять законы о земельной реформе и банках.

«Сейчас у нас два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Второй путь — мы не принимаем эти законы, а после этого упадок экономики и угроза дефолта», — предупредил он.

Источник: https://www.mk.ru/economics/2020/03/29/zelenskiy-izza-koronavirusa-ukraine-grozit-defolt.html

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

Зеленский: из-за коронавируса Украине грозит дефолт

План домашних тренировок

В Гулькевичском районе прокурор объявил предостережение работодателю о недопустимости нарушения закона

По постановлению прокурора Брюховецкого района судебный пристав-исполнитель привлечен к административной ответственности за нарушение порядка предоставления государственной услуги

В Краснодаре перед судом предстанет «Дато Краснодарский», занимающий высшее положение в преступной иерархии