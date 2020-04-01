Кто принимает решения об обстрелах в Донбассе

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ВСУ обстреляли центр Горловки, сообщили в самопровозглашенной ДНР. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник прокомментировал действия украинских силовиков.

Украинские силовики обстреляли центральную часть Горловки, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике, повреждения получили шесть автобусов городского транспорта, сообщил глава местной администрации Иван Приходько.

Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, Киев вновь продемонстрировал неготовность к мирному урегулированию, на украинском направлении наблюдается серьезный откат от всего, что было сделано. Так он прокомментировал РИА Новости последнее заседание Контактной группы, которая прошла в видеорежиме 24-26 марта.

"Конкретные поручения по развязке проблем, cвязанных с режимом прекращения огня, дополнительные меры, которые сопутствовали бы его более четкому соблюдению, применение дисциплинарных мер в случаях нарушения режима прекращения огня, взаимодействие с СММ, запрет любых наступательных действий, разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, и так далее. Все это не удалось принять, хотя документы готовились заранее", – сказал Александр Лукашевич.

При этом Донбасс, по словам Лукашевича, готов конструктивно работать.

"То, что Украина и в этот раз "продавливала" свою ревизионистскую линию, свидетельствует о том, что нынешние власти страны, в том числе военное руководство, не готовы к мирному решению конфликта", – подчеркнул он.

В эфире радио Sputnik украинский политик, народный депутат Украины V-VII созывов Владимир Олейник прокомментировал действия украинских силовиков в Донбассе.

"Если стреляют, значит, кому-то это надо. Украинская власть этим процессом не управляет при всем желании. А управляют те, кто сидит в министерстве обороны как консультанты, а это натовские специалисты. За (президента Владимира) Зеленского уже давно принимают серьезные решения люди, которые абсолютно никакого отношения к Украине не имеют. Обстрелы нужны для того, чтобы постоянно поддерживать источник санкций против России – подбрасывают в костер дровишки", – сказал Владимир Олейник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/