США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

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США предоставят Турции помощь в конфликте с Сирией при условии, что Анкара «уберет» российские системы ПВО С-400 «Триумф», заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон.

«Мы надеемся, что Турция сможет дать отпор сирийской агрессии при поддержке России, в результате которой были убиты многие турецкие солдаты. Мы надеемся, что сможем собрать пакет помощи Турции. Мы надеемся, что Турция не будет размещать в своей стране российскую систему ПВО — она сдерживает потенциал, который мы им можем предоставить для противостояния сирийской агрессии», — цитирует РИА «Новости» Хатчисон.

Она выразила надежду, что Турция уберет систему ПВО, которая находится в самом центре Анкары. Ранее в Кремле заявили, что сейчас в Сирии нет военных действий, обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

6 марта в Идлибской зоне деэскалации начал действовать режим прекращения огня. В субботу в Сирии начал работу совместный координационный центр по взаимодействию России и Турции. Об этом договорились 5 марта в Москве президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/army/43945310/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink