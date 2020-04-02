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Саудовская Аравия предложила всем странам ОПЕК обсудить сокращение добычи нефти

Саудовская Аравия предложила всем странам ОПЕК+ и другим государствам обсудить сокращение нефтедобычи, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Саудовское агентство новостей SPA.

 

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти. Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США», — сказано в обращении.

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Категория: Новости / В мире

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