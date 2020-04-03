"Бессмысленность полная". Врач о призывах мэра Нью-Йорка по COVID-19

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Власти Нью-Йорка просят жителей выходить на улицу с прикрытым лицом, причем "любым куском материи", для борьбы с распространением COVID-19. В эфире радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов усомнился в действенности такой меры.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на фоне пандемии коронавируса призвал жителей города выходить на улицу только с прикрытым лицом.

Как указал мэр, в дополнение к стандартным рекомендациям – мыть руки, не касаться лица, соблюдать дистанцию – власти добавляют еще один пункт.

"Мы рекомендуем жителям Нью-Йорка прикрывать лицо, когда они выходят на улицу. Это может быть шарф, косынка, это может быть что-то, что вы сами изобретете дома", – сказал де Блазио.

При этом мэр подчеркнул, что это необязательно должна быть профессиональная медицинская маска.

"Мы не хотим, чтобы вы использовали маски, которые нужны тем, кто работает с больными.

Но вы можете прикрыть лицо любым куском материи, и это защитит окружающих", – сказал он.

Мэр отметил, что у властей нет окончательных свидетельств, что люди без симптомов могут быть заразными, но это все больше похоже на правду,.

"Это означает, что, когда вы прикрываете лицо, вы защищает всех остальных", – добавил он.

В эфире радио Sputnik эти рекомендации прокомментировал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Все это лишь повысит психологическую напряженность и увеличит количество реактивных состояний. Бессмысленность полная. На улице на расстоянии больше двух метров невероятно заразиться, потому что любое движение воздуха уносит вирусы. Нет же сплошной стены вирусов. На улице меньше всего вероятность заразиться, так же, как и в больших помещениях с мощной вентиляцией. Но надо уточнить, что если в одном месте скапливается большое количество людей, то они могут повысить концентрацию вируса и достичь той самой заражающей дозы, которую нужно вдохнуть, чтобы болезнь развилась, и вирус не был побежден собственным иммунитетом. Поэтому скапливаться не стоит", – сказал Владислав Жемчугов.

Ранее, как сообщало радио Sputnik, официальный представитель ВОЗ заявил, что здоровым людям ношение маски не обязательно, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19. Маски должны носить те люди, у которых есть симптомы заболевания, а также те, кто ухаживает за больными.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/