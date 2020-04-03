"Мощный выход". Экономист спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

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Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько высказал мнение о том, как в ближайшее время может измениться ситуация на рынке нефти.

Встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы, советника министра энергетики Азербайджана Замину Алиеву. По ее словам, ожидается, что во встрече примут участие министры стран альянса, будет также обсуждаться новая "Декларация о сотрудничестве".

Ранее с призывом провести срочную встречу к нефтедобывающим странам обратилась Саудовская Аравия. При этом к формату ОПЕК+ могут присоединиться и новые страны. Как предполагается, они обсудят возможность сокращения добычи на 10 миллионов баррелей в сутки.

На этих новостях цена на нефть вышла в плюс, свидетельствуют данные сегодняшних торгов. Так, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась до 32 долларов за баррель, а майские фьючерсы на нефть WTI – до 25,66 доллара.

В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько прокомментировал ситуацию.

"Мы видим, что со вчерашнего дня Brent значительно отыграла свое падение, и это произошло на фоне того, что США увеличивают скупку нефти, плюс Китай постепенно выходит из ситуации, связанной с коронавирусом, и тоже начинает приобретать нефть, поэтому и возник дополнительный спрос. Таким образом, целый ряд факторов играет в пользу роста цены на нефть. Поэтому трудно сказать, насколько участникам рынка стоит подсократить общий объем добычи", – сказал Владислав Гинько.

Экономист предположил, как может развиваться ситуация.

"Чем больше проседает мировая экономика (а мы видели абсолютное дно по нефти, когда она откатывалась до уровня цен 1999 года), тем сильнее может быть отскок. Он будет отыгрываться так же, как и падение. Соответственно, будет закладываться потребность и в больших объемах нефти. Поэтому вполне возможно, что соглашение ОПЕК+ будет индикативно. То есть если сегодня надо подсократить объемы нефти, то уже через несколько месяцев можем оказаться в ситуации, когда все игроки смогут добывать нефти столько, сколько они хотят, потому что мировая экономика будет набирать обороты", – отметил Владислав Гинько.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/