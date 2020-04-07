Политик: пока Украина не откроет закрома, МВФ помощи не даст

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В Раде заявили о новом требовании МВФ, речь идет об изменении закона о рынке земли. Чего еще ждут от Киева, рассказал в эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

Международный валютный фонд и Всемирный банк требуют от украинских властей изменить закон о рынке земли, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Василий Нимченко.

"Я думаю, что не воспринимает (редакцию принятого закона, – ред.) и Всемирный банк, и МВФ не воспринимает, и те частные кредиторы, которые содержат государство Украина на сегодняшний день, начиная с прошлого года, как это было", – цитирует парламентария РИА Новости.

Закон, принятый ранее Верховной радой, разрешает с 1 июля 2021 года продажу сельскохозяйственных земель. В первые два года – только физическим лицам, гражданам Украины, и не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года рынок откроется для украинских юридических лиц, которые смогут покупать не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцам покупка недоступна – во всяком случае, до проведения референдума.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik рассказал, что, по его мнению, не устраивает МВФ.

"Буквально несколько дней назад под покровом ночи, с нарушением закона о регламенте, словно тати, в украинском парламенте проголосовали за закон о рынке земли. С точки зрения конституционного права, это не законно, и с точки зрения принятия, не имеет ни малейшего значения. На Украине закона как такового не существует, поэтому так это и оценили в МВФ. Там требуют не ограничивать продажу земельных участков объемом 100 гектаров, и чтобы были допущены к покупке юридические лица. Сегодня на Украине есть ограничение и давалась растяжка по времени – это был компромисс, которого достиг (президент Владимир) Зеленский, чтобы заставить депутатов проголосовать. Но МВФ это не устраивает – Украина, как всегда, попыталась всех обмануть. Следовательно, пока она конкретно не откроет свои закрома, чтобы отдать землю иностранцам, им никто помощи не даст", – считает Вадим Колесниченко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/