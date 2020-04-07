Эксперт спрогнозировал цену нефти в случае успеха новой сделки ОПЕК+

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Москва и Эр-Рияд согласовали объем сокращения добычи нефти, но пока не решили, как этот объем распределить между участниками сделки ОПЕК+, пишут СМИ. Аналитик компании SoftLink Дмитрий Лукашов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Россия и Саудовская Аравия согласовали целевой объем сокращения добычи нефти для преодоления ценового кризиса – десять миллионов баррелей в сутки, – однако не могут договориться, как этот объем распределится между участниками сделки ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg.

Как сообщают источники агентства, Москва рассчитывает, что квоты будут применяться исходя из среднего объема добычи за первый квартал этого года, тогда как Эр-Рияд предлагает рассчитывать квоту на основании текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК нарастили добычу.

С тех пор Саудовская Аравия увеличила объем добываемой нефти с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона баррелей, тогда как Россия сохранила его на уровне 11,3 миллиона баррелей.

Обе стороны также хотят, чтобы к сделке присоединились США, однако позиция Вашингтона по сокращению добычи пока не ясна потенциальным участникам.

Аналитик компании SoftLink Дмитрий Лукашов в эфире радио Sputnik предположил, как поведут себя цены в случае успеха новой сделки ОПЕК+.

"Избыток нефти на рынке присутствует уже достаточно давно, крупные международные инвестиционные банки оценили объемы этого избытка к настоящему моменту, и он, по их оценкам, гораздо больше предполагаемого сокращения. "Лишняя нефть" оценивалась, в связи с масштабным сокращением потребления практически во всех странах мира из-за карантинных мер, в объеме от 20 до 30 миллионов баррелей в сутки. И сокращение добычи на 10 миллионов баррелей вряд ли, конечно, вернет цены на уровни в 50 долларов за баррель или выше. Но, по крайней мере, это может стабилизировать их на уровне около 30 долларов за баррель. Что тоже, в общем, неплохо, поскольку, опять-таки, крупнейшие инвестиционные банки стран-потребителей оценивали среднюю цену Brent во втором квартале в 20 долларов за баррель. Если удастся согласовать сокращение, цена будет, скорее всего, не двадцать, а тридцать", – полагает Дмитрий Лукашов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/