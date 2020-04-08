Названы страны, которые сильнее всего пострадают от коллапса туротрасли

Следом за ним идут Индия и Пакистан – по два рабочих места на каждого туриста. В зоне риска также Венесуэла, Эфиопия, Мадагаскар, Филиппины, Гвинея, Ливия и Нигерия. В этих странах на каждого путешественника приходится в среднем по одному рабочему месту.

"Туристы нуждаются в ряде услуг – транспорте, проживании, ресторанах и развлечениях. Благодаря этому в разных странах регулярно создавались новые рабочие места. В 2017 году каждое пятое рабочее место было создано в сфере туризма благодаря росту спроса на туруслуги", — пишет портал.

В 2019 году путешественники совершили 1,5 млрд поездок по миру. Ожидалось, что в 2020 году количество поездок вырастет на 4%, но в нынешних условиях достичь этого будет нереально.

По данным Всемирного совета по туризму и экскурсиям (WTTC) из-за коронавируса мировой туризм потеряет от 50 до 75 млн рабочих мест, поскольку в 2020 году количество путешествий по всему миру сократится как минимум на 25-30%. Это приведет к падению выручки в туротрасли на $300-450 млрд — почти на треть от выручки 2019 года ($1,5 трлн).