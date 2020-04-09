Аналитик оценил "радикальный вариант" ОПЕК по сокращению добычи нефти

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ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik аналитик Валерий Вайсберг рассказал, к чему это может привести.

Один из вариантов стабилизации нефтяного рынка, подготовленный ОПЕК к заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля, предполагает сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в сутки до конца года, сообщает

РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

Заседание ОПЕК+ о возможности нового сокращения добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке пройдет в четверг в формате видеоконференции, затем в пятницу пройдет совещание глав минэнерго G20 по стабильности энергорынков.

Как сообщил осведомленный источник РИА Новости, итоговое решение ОПЕК+ будет зависеть от результатов последующих переговоров министров энергетики "большой двадцатки".

В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор аналитического департамента ИК "РЕГИОН"

Валерий Вайсберг. По его мнению, радикальный вариант не будет принят.

"Если говорить о сокращении на 10 миллионов баррелей в сутки, то это сумма, практически равная объему добычи России или Саудовской Аравии. Я думаю, что вероятность принятия такого жесткого варианта крайне маловероятна – если пропорционально распределить эти объемы между всеми странами, которые будут участвовать в соглашении (я сомневаюсь, что США поддержат в полном объеме эти подходы), это обернется совершенно неприемлемыми сокращениями, прежде всего, для Саудовской Аравии и России. Бремя по выравниванию ляжет на наши две страны", - сказал Валерий Вайсберг.

По его мнению, слишком сильное сокращение добычи приведет к более затяжному кризису.

"Сейчас все прогнозы сходятся на том, что спрос в мире упадет всего лишь на 5 миллионов баррелей в сутки, если смотреть в целом по 2020 году. И в этом смысле 10 миллионов баррелей – избыточная величина. Если этот маловероятный вариант будет принят, это будет означать довольно высокие цены, выше 40 долларов за баррель. Но это ударит по потребителям и приведет к разбалансировке рынка, но уже со стороны спроса. Это приведет к более затяжному кризису. Сейчас нужны цены, которые, с одной стороны, обеспечивают приемлемую рентабельность для производителей, и, с другой - не убивают потребителя", - отметил Валерий Вайсберг.

Ранее президент России Владимир Путин и министр энергетики Александр Новак заявили, что нефтяной рынок требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но только вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобывающими странами, как США.

Страны-участницы сделки могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил глава российского государства. Однако готовность США и других крупных производителей нефти поддержать усилия ОПЕК+ пока не ясна, как не ясно и наличие консенсуса по мерам поддержки рынка внутри самого альянса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/