Почему США против помощи Ирану в пандемию

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США заблокируют помощь Ирану по линии МВФ, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин рассказал, чем, по его мнению, может быть обусловлена такая позиция.

США планируют заблокировать запрос Ирана на экстренный заем по линии МВФ в размере 5 миллиардов долларов, необходимый, по заявлениям Тегерана, для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом пишет The Wall Street Journal,

ссылаясь на администрацию американского лидера.

Утверждается, что в Белом доме заявляют о миллиардных счетах, которые якобы есть в распоряжении иранского правительства. По мнению Вашингтона, если МВФ одобрит выделение запрошенной суммы, она пойдет на помощь иранской экономике, ослабленной американскими санкциями, или финансирование военных союзников на Ближнем Востоке.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин считает, что такая позиция администрации США обусловлена, не в последнюю очередь, предвыборной кампанией.

"Это в русле продолжения санкционной политики. В США полагают, что Иран искажает данные о масштабах распространения пандемии. Это бьет рикошетом по самим США, которые только недавно начали давать более или менее объективную информацию о происходящем в своей стране. Мне кажется, что это – чисто политический акт, связанный с продолжающейся полемикой республиканцев и демократов по поводу иранской ядерной сделки, по поводу поддержки Ираном Сирии. Все это сплетается в клубок. Но все, что происходит сейчас в США, связано с предвыборной кампанией. (Президент Дональд) Трамп позиционирует себя как сильный жесткий лидер, отстаивающий интересы США. У него нарастают проблемы внутри страны, и ему нужно продемонстрировать, что он заботится, прежде всего, о национальных интересах", - сказал Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik.

Ранее глава иранского МИД Джавад Зариф назвал американские санкции против Ирана в условиях пандемии медицинским терроризмом.

Он подчеркнул, что США постоянно пытаются ужесточить санкции против Ирана, отказываются от поставок приборов и навигационного программного обеспечения, препятствуя использованию информационных технологий в борьбе с коронавирусом.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/