Россия, ОПЕК+ и другие экспортеры согласовали сокращение добычи нефти

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К соглашению присоединилась часть стран G20, заявил Новак.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Он отметил, что «все сошлись во мнении, что надо принять решительные меры», и озвучил условия, с которыми согласились 23 страны. О готовности сократить добычу также заявили США, Норвегия, Аргентина и Канада. По словам Новака, Канада заявила о сокращении примерно на 1 млн баррелей в сутки. Министр энергетики Канады Шеймус О'Реган не стал комментировать дальнейшее сокращение и отметил, что на встрече G20 не обсуждались цифры, передает Reuters. Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Тина Брю заявляла, что страна готова сократить добычу, если будет достигнуто соглашение внутри ОПЕК+.

Новак подтвердил сообщения о том, что страны, не входящие в ОПЕК+, суммарно сократят суточную добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки. Намерения озвучивали и другие страны, представители которых присутствовали как на встрече G20, так и на саммите ОПЕК+ в качестве наблюдателей, сказал Новак. С таким статусом во встрече ОПЕК+ участвовали, в частности, Египет, Колумбия, Эквадор и Индонезия.

Условия, о которых рассказал Новак, соответствуют тем, о которых секретариат ОПЕК сообщал после встречи 9 апреля. 22 страны ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились совместно сократить суточную добычу нефти в мае и июне на 10 млн баррелей — это около 23% от их суммарной добычи. Ограничения постепенно будут ослабляться: с июля до декабря 2020 г. страны, участвующие в соглашении, смогут нарастить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с 1 января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. — еще на два. В декабре 2021 г. соглашение должно быть пересмотрено. Рассматривались разные варианты соглашения — на год, на два и на четыре, говорит Новак. Двухлетний вариант был выбран как самый эффективный для рынка, а также чтобы дать сигнал рынку о серьезности намерений.

23-я страна, Мексика не соглашалась на изначальное условие сделки, хотя в ОПЕК настаивали, что сделка состоится только при согласии этой страны. От нее ожидали сокращения добычи на 400 000 баррелей в сутки, сообщал Reuters. «Ведомости» направили запрос в Минэнерго насчет статуса Мексики в соглашении.

10 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что страна договорилась с США совместно сократить добычу на 350 000 баррелей в сутки. США возьмут на себя часть обязательств Мексики и дополнительно снизят суточную добычу на 250 000 баррелей.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Мексики сократить добычу на 100 000 баррелей в день и добавил, что «США поможет Мексике, а Мексика возместит это позднее, когда они будут готовы». Он объяснил это решение тем, что не хочет, чтобы что-либо навредило трудоустройству в сфере энергетики США, передает Reuters. Трамп сказал, что не знает, согласятся ли другие страны с таким планом.

Министры энергетики стран G20 10 апреля начали обсуждать возможность присоединения к программе сокращения добычи нефти, согласованной странами ОПЕК+. Новак, сопредседательствовавший на встрече ОПЕК+, призвал страны G20 поддержать усилия, которые группа экспортеров нефти приняла для согласования сделки. Министр энергетики США Дэн Бруйетт во вступительном слове на заседании G20 сказал, что по его прогнозам, к концу 2020 г. производство нефти в США по рыночным причинам снизится почти на 2 млн баррелей в день. США принимают меры, чтобы поместить на хранение в свой Стратегический нефтяной резерв как можно больше нефти, сказал он: «Это приведет к тому, что излишки нефти будут сняты с рынка в то время, когда коммерческие хранилища заполняются, а рынок залит нефтью. И мы будем искать больше возможностей, чтобы облегчить боль, которую чувствуют наши производители». Бруйетт также назвал «крайне разочаровывающим», что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ пока не оформлена. Обязательств снижать добычу у стран G20, не входящих в ОПЕК+, нет, у большинства правительств нет мандата на управление уровнем добычи в стране — поэтому все дополнительные сокращения будут происходить только под действием рыночных сил, говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко: «Если цены останутся низкими, добыча в США может упасть как минимум на 2 млн баррелей нефти в день, это примерно соответствует тем объемам, на которые добычу сократят Россия и Саудовская Аравия. От сделки в той или иной степени выиграли все нефтедобывающие страны, но больше всего США — теперь их добыча упадет меньше, чем могла бы, и быстрее восстановится».

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/04/10/827752-opek-g20