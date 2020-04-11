ДОМ.РФ: Многие страны мира могут сократить объемы строительства в 2020 году

/В мире/

Аналитический центр ДОМ.РФ представил исследование «Влияние пандемии коронавируса на строительный сектор в зарубежных странах», в котором говорится, что прогноз объемов строительства в 2020 году сейчас пересматривается во многих странах мира.

При этом отдельные меры поддержки компаний строительного сектора со стороны государства отсутствуют. Об этом рассказал заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов в рамках Zoom Talks РБК «Кризис и антикризисные меры на рынке недвижимости».

«В Китае планируемый рост сократился с 5,1% до 3,6%, в Италии — с 1% до 0,7%. Основные причины сокращения объемов строительства: приостановка строительства отдельных проектов по решению застройщиков или госорганов, перебои с поставками материалов и оборудования, проблемы с перемещением рабочих из-за закрытия границ между странами и остановки транспортного сообщения», — сказал в рамках онлайн-конференции Никита Белоусов.