В Киеве пообещали украинцам «эпоху Ренессанса» после пандемии

Иностранные инвесторы подтверждают готовность кредитовать украинские логистические проекты после окончания пандемии коронавируса, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

В интервью «Радио Свобода» он отметил, что иностранные компании используют карантин для подготовки для выхода на рынок.

«Сразу после завершения карантина будет такой бум роста. Понятно, что за этот период экономика существенно потеряет, особенно отдельные отрасли. В нашем случае это авиационная сфера, туризм, сфера услуг», - сказал Криклий.

В то же время министр пообещал, что в дальнейшем украинцы увидят «эпоху Ренессанса». Он пообещал, что карантин не помешал строительству дорог в стране и росту грузооборота в портах. Министр заверил, что все украинские регионы не останутся без внимания.