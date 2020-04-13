Нефть на грани выживания: до кризиса осталось всего несколько баррелей

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Сделка ОПЕК+ не поможет избежать снижения цен до критического уровня.

Поздно вечером 12 апреля (за рамками подписания этого номера в печать) министры энергетики стран ОПЕК+ проведут новую видеоконфренцию – видимо, для окончательного парафирования текста соглашения о совместном сокращении добычи «черного золота». В России многие отраслевые специалисты уверены, что без этого соглашения отечественным производителям пришлось бы урезать мощности на половину. Теперь же у барреля существуют все шансы на то, чтобы его цена вернулась к планке в $40, а может и даже выше. Такая стоимость «бочки» поможет отечественному бюджету пройти год без «дыр», которые необходимо будет закрывать из резервных фондов. Однако для нефтяной отрасли, поступления от которой наполняют около половины казны, договор грозит падением добычи на 15%.

Новая сделка ОПЕК+ будет действовать два года. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, страны альянса согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. В рамках этого соглашения 23 страны (включая Россию и Саудовскую Аравию), договорились о сокращении добычи, начиная с 1 мая на 10 млн баррелей в сутки. Еще 5 млн «бочек» уберут с рынка США, Канада, Норвегия и другие страны, которые ранее формально не входили в состав ОПЕК+.

У многих участников соглашения достигнутые договоренности, похоже, вызвали выдох облегчения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле считают, что мировая экономика без договоренности по нефти будет стоять на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители.

Между тем, мировой нефтяной рынок пока не спешит реагировать на компромисс добывающих держав трех континентов. Сразу после объявления о решении ОПЕК+, котировки «черного золота» просели на 5% и вновь скатились до $30 за баррель.

По словам директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, не стоит чересчур полагаться на последнее решение ОПЕК+, даже несмотря на то, что оно было заключено в крайне жестких условиях. «До того, как стороны смогли придти к компромиссу, ряд влиятельных отраслевых экспертов отмечал, что без такого решения отечественной нефтяной добыче придется законсервировать до 50% производственных скважин», — говорит эксперт.

Впрочем, даже новое соглашение оказывает весьма сомнительную помощь российской нефтяной отрасти. «Естественно, компании будут закрывать наименее значимые скважины, оставляя в работе самые привлекательные активы. Кроме того, им придется оплачивать вдвое дороже нефтехранилища, которые уже в настоящий момент переполнены. Все это приведет к падению производства нефти в нашей стране по итогам года на 15%. Как говорят ряд руководителей отечественных нефтяных компаний, возможно, это и есть «брестский мир», который России пришлось заключить с зарубежными производителями. Вместе с тем, зачем добывать больше того, чем можешь реализовать, ведь спрос будет восстанавливаться крайне медленными темпами», — считает Пикин.

Отдельный вопрос: как сделка повлияет на отечественные рынки, в частности – валютный. «Для рубля — договоренность ОПЕК+ пока является хорошей новостью. Уже очевидно, что во II квартале 2020 года нефть будет торговаться на скромном уровне в $30-35 за баррель. Соответственно, мы должны ориентироваться на 70-72 рублей за доллар. Этот диапазон при отсутствии внешних неожиданных шоков будет актуален и в мае, и в начале лета. К концу года ориентируемся на $50 за баррель, и доллар тогда уйдет в диапазон 65-70 рублей. Паника на валютном рынке прекратилась, так и не начавшись. Рубль отделался легким испугом», — успокаивает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Доктор экономических наук Игорь Николаев, со своей стороны, уверен, что не стоит расслабляться. Переговоры об урегулировании нефтяных цен отчасти напоминает игру в «гляделки»: каждая из сторон уверяет, что готова к сокращению сырьевого производства, но сделает ли она это действительно, нет гарантий. «Для того, чтобы обещать снижение производства, необходимо предоставить убедительные доказательства в компенсации переизбытка. Если подобный формат переговоров останется, то стоимость нефти скатится до $20-25, а российский бюджет снова столкнется с дефицитом и его придется пополнять из Фонда национального благосостояния, который, в свою очередь, будет таять», — отмечает эксперт.

Источник: Московский Комсомолец