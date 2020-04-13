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Телефонные разговоры с Дональдом Трампом и Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом и Королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Лидерами была поддержана достигнутая в рамках «ОПЕК-плюс» договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договорённость вступает в силу.

Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Ещё раз отмечено большое значение сделки в формате «ОПЕК-плюс» о снижении нефтедобычи.

Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа и американских христиан с отмечаемым ими сегодня праздником Пасхи.

Условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия.

Источник: kremlin.ru.

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Категория: Новости / В мире

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