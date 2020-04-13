В повестке: о минимизации распространения коронавирусной инфекции, организации лечения заболевших, денежных выплатах медицинским работникам, о разработке дополнительных мер по поддержке экономики.

/В мире/

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Доброе утро, уважаемые коллеги! На прошлой неделе Президент по итогам совещания с главами субъектов Федерации дал Правительству ряд поручений как по минимизации распространения коронавирусной инфекции и лечению заболевших, так и по разработке мер по поддержке экономики. Мы достаточно оперативно эти поручения проработали. Подписано распоряжение Правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим коронавирусом. Главы субъектов Федерации должны в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные документы, чтобы направлять туда пациентов. Поручаю Министерству здравоохранения вести постоянный мониторинг использования коечного фонда в регионах и ежедневно докладывать о ситуации в Правительство.

Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению Президента подписано распоряжение Правительства о выделении около пятидесяти миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам. Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры.

Мы также выделим из резервного фонда около 640 млн рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест.

Коллеги, особо хочу обратить ваше внимание на важный момент. Борьба с распространением коронавируса – это сейчас основная задача нашего здравоохранения. Однако это ни в коем случае не означает, что другие больные останутся без профессиональной медицинской помощи.

Люди, страдающие онкологией, сердечно-сосудистыми и другими серьёзными хроническими болезнями, должны по-прежнему получать квалифицированное лечение – они будут перенаправлены в другие больницы и клиники по профилю своего заболевания.

Я прошу Министерство здравоохранения и губернаторов за этим внимательно следить.

Целый ряд мер, принятых нами по поручениям Президента, направлен на то, чтобы наша экономика, которая сегодня проходит испытание на прочность, вышла из нынешней непростой ситуации с минимальными потерями и сохранила потенциал для дальнейшего развития.

В частности, теперь отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды смогут получить не только микропредприятия, но и представители сектора малого и среднего предпринимательства.

Мы также сегодня примем ещё одно решение – проект соответствующего постановления уже готов. Мы перенесём для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев. Им не нужно будет всё погасить за один день, сразу как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после её завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года.

Конечно, мы следим за тем, что происходит в экономике, и принимаем соответствующие решения. По поручению Президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса. При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в Правительство. Хочу поблагодарить их за такую работу.

И на этой неделе Правительство представит соответствующие дополнительные меры Президенту.

Давайте перейдём к обсуждению сегодняшних вопросов.

Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации.