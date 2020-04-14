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14 апреля Президент примет участие во встрече членов ВЕЭС

Рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета пройдёт в формате видеоконференции.

Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств – членов Евразийского экономического союза.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента Росси

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Категория: Новости / В мире

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