14 апреля Президент примет участие во встрече членов ВЕЭС

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Рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета пройдёт в формате видеоконференции.

Основное внимание будет уделено обсуждению совместных действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности государств – членов Евразийского экономического союза.

По итогам встречи планируется принять совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета.

Источник: интернет-департамент Управления пресс-службы и информации Президента Росси