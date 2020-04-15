На Украине собрались бомбить российский НПЗ

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На Украине допустили нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, пишут СМИ.

На Украине допустили нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Иван Мезюхо.

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, сообщает РИА Новости.

"Удары "Ольхой" (украинская реактивная система залпового огня, – ред.) могут быть нанесены и по их (российским, – ред.) критической инфраструктуры, вроде того же "Каменского" (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, – ред.)", - сказал Шиман в интервью изданию censor.net.

В июле прошлого года, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ракеты "Ольха" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление Шимана.

"Это очередное безумное предположение украинского чиновника, которое он, видимо, черпает в закромах своего разума. Украинской стороне лучше думать об обеспечении безопасности внутри страны. Киеву наверняка следовало бы внимательнее относиться к Чернобыльской зоне отчуждения и вовремя тушить лесные пожары на этой территории, а не выдавать на-гора странные антироссийские заявления. Разумеется, подобные предположения ни на чем не основаны, и человек, сделавший это предположение, пиарится. Но мне думается, что подобный пиар в украинских масс-медиа уже не настолько эффективен, как шесть лет назад. Все-таки весомая часть украинского общества уже устала от антироссийской истерии", – считает Иван Мезюхо.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/