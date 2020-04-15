Почему Трамп отказался финансировать ВОЗ

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Госдеп объяснил отказ США от финансирования Всемирной организации здравоохранения невыполнением ею "своей работы".

В эфире радио Sputnik американист Александр Домрин прокомментировал позицию Вашингтона.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в случае с COVID-19 не выполнила свою работу, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео. Нам нужны ответы на вопросы, нам нужна прозрачность… Нам нужно, чтобы ВОЗ выполняла свою работу, осуществляла свою основную функцию – чтобы мир располагал точной, своевременной, эффективной, достоверной информацией о том, что происходит в глобальной сфере здравоохранения. И в этом случае они не сделали этого", – цитирует РИА Новости слова Помпео.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

Ранее Университет Хопкинса сообщил, что в США подтверждено около 608 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 26 тысяч человек.

В эфире радио Sputnik американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин прокомментировал решение Вашингтона

"Я не вижу ничего неожиданного. Это логика американцев. Трамп считает, что ВОЗ нужно реформировать, она превратилась в бюрократическую организацию, из организации по борьбе с заболеваниями – в статистическое бюро по констатации и подсчету заболеваний", – сказал он.

Американист отметил, что статистика по заболеваемости и смертям от коронавируса в США ставит Дональда Трампа в очень тяжелое положение перед выборами.

"Трамп заявил, что будут лечить всех, даже нелегалов. С одной стороны, это проявление гуманизма, с другой – логики. Хотя тут он подложил себе очередную мину – вспышка произошла потому, что эти заболевшие вышли из тени. Трамп в очень тяжелом положении –после трех лет исключительно успешного президентства, все его достижения в экономике фактически сводятся к нулю. И в ходе избирателей кампании во всем будет виноват Трамп – в том, что не смог справиться с эпидемией. Это очень сильный козырь в руках демократов", – отметил Александр Домрин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/