После коронавируса миллионам людей предрекли нищету и голод

/В мире/

«Суть не в том, что стране не хватает еды, а в том, что у бедняков нет денег на ее покупку»

Коронавирус страшен не только сам по себе. Эта мощнейшая эпидемия не только унесла тысячи жизней, она подорвала мировую экономику. Практически все страны прогнозируют падение ВВП, как минимум, до начала осени. В такой ситуации самыми уязвимыми слоями населения становятся бедняки, которые и в лучшие времена не могли себе позволить многое, а карантин и лишение их хоть каких-то источников заработка ставит перед ними вполне реальную перспективу голода. Причем это происходит даже не в странах третьего мира: с подобной проблемой столкнулась даже такая развитая страна как Великобритания.

Голод шел рука об руку с эпидемиями всю историю человечества. Однако с начала ХХ века ситуация изменилась: к счастью, и голод, и массовые болезни постепенно сходили на нет, как минимум, в развитых странах. Сейчас мир гораздо более подготовлен к бедствиям, чем 100 лет назад, когда бушевала испанка, однако даже в наше время вслед за эпидемией идет кризис, который бьет и по богатым, и по бедным.

Непросто придется многим, но наиболее тяжело будет самым бедным слоям населения: они столкнулись с риском остаться голодными, причем не где-нибудь в странах третьего мира, а в развитой и современной Британии.

Проблемы беднейший слоев населения стали темой целой статьи сэра Винса Кейбла, выдающегося экономиста и до недавнего времени – лидера Либеральных демократов. Кейбл лишь полгода назад отошел от политики, но в ситуации коронавирусного кризиса он пытается дать свою экспертную оценку опасностям, которые поджидают Британию. По его оценке уже сейчас в Соединенном Королевстве голодают 1,5 миллиона человек. Причин этому несколько.

Не все жители Британии попадают под программы помощи правительства Бориса Джонсона. В первую очередь это касается нелегальных мигрантов, а также тех, кто трудоустроен не в соответствии с законодательством. Эти люди вряд ли могут рассчитывать на помощь, а учитывая большой процент бедных в этих слоях населения, создается риск того, что целые группы людей останутся вообще без денег. У таких людей есть надежда – неправительственные благотворительные фонды, которые не руководствуются официальными правилами, а помогают всем нуждающимся. Однако эти фонды сейчас тоже в кризисе и банально не могут добраться до всех.

По мнению сэра Винса Кейбла «суть голода – не в том, что в стране не хватает еды, а в том, что у бедняков нет денег на ее покупку». В ситуации кризиса в Британии взлетели цены, и на данный момент не могут себя полноценно прокормить 1,7 миллионов жителей Туманного Альбиона, а 2,2 млн человек больше не могут оплачивать аренду жилья. Этим людям срочно нужна помощь от правительства: но как им помочь?

Источник: Московский Комсомолец