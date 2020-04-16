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Индустрия туризма в Италии потеряет как минимум 22 миллиарда евро из-за кризиса, связанного с коронавирусом, сообщает портал RFI.

"Пасха – традиционно начало высокого туристического сезона в Италии. Обычно отели в это время повышают цены – но сегодня они закрыты, как и все другие предприятия. Потери туриндустрии от простоя огромны – только на данный момент они достигают 22 млрд евро, поскольку отменены 45 млн туристических ночевок. А если изоляция продлится до мая, то будут пропущены уже 90 млн ночевок", — пишет портал.

Как отмечается, в турбизнесе в Италии занята почти пятая часть населения – 4,2 млн человек. Каждые 100 евро, потраченные туристами, приносят 86 евро дохода для других сфер деятельности. В результате удар по экономике Италии – третьей в Европе – окажется очень сильным.

"Невозможно сказать, когда Италия выйдет из этого пике. Большинство местных жителей считают, что кризис закончится через 2-3 месяца. После этого, согласно опросам, половина из них готова путешествовать по своей стране, чтобы поддержать туризм", — сообщает RFI.

Власти Италии в свою очередь анонсировали ряд мер для поддержки индустрии туризма. Рим просит о помощи и Евросоюз. Тем не менее, ряд предпринимателей жалуются, что предложенные меры неэффективны – поскольку в основном это отсрочки, а не отмены обязательных платежей.

"Рынок аренды жилья в Италии с начала года обвалился на 80-90%. В сложной ситуации оказались владельцы квартир, сдаваемых через Airbnb. Зачастую они вынуждены продавать собственность на и без того чахлом рынке", — отмечает портал.

Италия оказалась одной из стран, больше всех пострадавших от пандемии коронавируса. Там заболели почти 160 тысяч человек, умерли более 20 тысяч. Особенно тяжелая ситуация сложилась на севере страны, где карантины начали вводить еще в начале марта

Источник: В Италии подсчитали убытки от потери туристов