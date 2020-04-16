/В мире/
Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
По инициативе таджикистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.
Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь.
Затронуты также актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.
Источник: kremlin.ru.