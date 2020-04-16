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Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

По инициативе таджикистанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Обсуждена ситуация вокруг распространения коронавирусной инфекции. Эмомали Рахмон выразил признательность за оказываемую российской стороной гуманитарную помощь.

Затронуты также актуальные вопросы российско-таджикистанского сотрудничества в торгово-экономической и других сферах.

Источник: kremlin.ru.

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Категория: Новости / В мире

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