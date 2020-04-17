Как протекает карантин на круизном лайнере

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Россиянка Дарья Титова второй месяц находится на круизном лайнере компании Holland America Koningsdam.

15 марта в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом в мире круизные лайнеры компании по возможности высадили гостей, на борту остались одни сотрудники. Компания стала готовить вылеты для сотрудников, но практически все страны стали закрывать границы, и лайнеры перестали принимать на суше. В интервью радио Sputnik Дарья Титова рассказала, как переживает карантин на круизном лайнере.

"Мы оказались в стенах пустого корабля без возможности вступить на землю вот уже 32-й день. Периодически наш капитан пытается договориться с разными странами о поставке еды, так как запасы заканчиваются, а когда мы сможем вернуться домой, никто не знает. На корабле продолжают работать определенные отделы: круглосуточно работает рецепшн, каждое утро мы должны приходить туда и проверять температуру, работают повара и официанты, горничные, медпункт. Остальные отделы отдыхают на корабле. Нас переселили в гостевые каюты, и нам можно пользоваться всеми развлечениями, какие есть на корабле. Мы не знаем, сколько еще пробудем в море, когда сможем ступить на землю, вернуться домой. На корабле абсолютно все здоровы и в полной безопасности", – рассказала Дарья Титова.

На других кораблях есть заразившиеся сотрудники и даже гости, отметила Дарья Титова. На одном из кораблей компании даже есть погибшие.

"Есть корабли, которые не получили разрешение высадить больных гостей и сотрудников и были вынуждены держать их в стенах корабля. На одном из этих кораблей нашей компании есть погибшие. Сейчас все идут на поправку, ситуация улучшается. Мы поддерживаем друг друга, как можем", – поделилась Дарья Титова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/