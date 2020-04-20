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Названа дата пика коронавируса на Украине

Пик заболеваемости COVID-19 на Украине ожидается в начале мая. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики», — сказал Шмыгаль.

Во время совещания детально обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, которые сейчас задействованы в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты, сообщили в Офисе.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. В одном из регионов произошла техническая ошибка, где перезагружали оборудования, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Источник: https://rusvesna.su/news/1587403536

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Категория: Новости / В мире

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