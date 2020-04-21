/В мире/

По сообщению zakon.kz, Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана Назарбаева, ныне занимающая пост спикера сената, выступила с обращением к депутатам и населению страны на заседании верхней палаты парламента Республики.

В своей речи дочь Назарбаева обращалась к статье своего отца, которая была опубликована на сайте Первого Президента РК. Сенатор назвала материал глубоким и искренним, отдельно отметив, что слова статьи были не только понятны каждому гражданину страны, но и заряжены верой в казахстанский народ. Дарига Нурсултановна уверена, что статья Елбасы даст “новый импульс” для правительства в борьбе с наступившим кризисом.

Глава сената вслед за своим отцом уверила население Казахстана в том, что никто в Республике не останется без помощи в период распространения коронавируса. “Для этого <...> имеются все необходимые ресурсы”, — высказалась дочь Назарбаева о поддержке граждан во время карантина. Так, реализованная при первом президенте программа развития здравоохранения “Здоровый Казахстан” подготовила страну к форс-мажорным ситуациям, к которым можно отнести и пандемию коронавируса. Другим примером предусмотрительности власти можно считать создание Национального фонда и золотовалютного резерва страны, которые сейчас позволяют использовать накопленные материальные ресурсы для борьбы с кризисом.

Как заметила дочь Назарбаева, о поддержке граждан в этом году было не только сказано много слов, но и предпринято много конкретных шагов. Так, на реализацию антикризисных мер выделено большее 4 триллионов тенге, около половины из которых составляют как раз ресурсы из Национального фонда. Меры в свою очередь представляют собой поддержку наиболее уязвимых секторов экономики (малого и среднего бизнеса, освобожденных ныне по указу президента от налогов на полгода) и наиболее значимых секторов экономики (АПК, который должен обеспечить продовольственную безопасность страны). К другим шагам относится поддержка населения: индексация пенсий и пособий, увеличение адресной социальной помощи, выплаты безработным и самозанятым, предоставление бесплатных продуктово-бытовых наборов и так далее.

И хотя, по мнению Дариги Назарбаевой, сейчас имеются проблемы с исполнением данных указов местными органами управления, она все же выразила благодарность депутатам маслихатов, так как именно они поддерживают стабильную экономическую и социальную ситуацию в регионах Казахстана.

В заключение дочь Назарбаева отдельно отметила вклад медиков и волонтеров, которые непосильным трудом обеспечивают защиту населения от коронавируса, и поблагодарила население Казахстана за понимание, выдержку и терпение в столь сложный момент.

Евгений Счастливый