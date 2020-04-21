О нефти по 60 долларов за баррель можно забыть

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Цены на нефть до мая-июня будут оставаться низкими, но и после этого вырастут не более, чем до 30 долларов за баррель, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В понедельник майские фьючерсы на нефть марки WTI впервые в истории упали до отрицательных значений: котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель; позже цена вернулась к плюсу.

"Думаю, существенного улучшения ситуации не будет, наверное, до мая-июня, когда, с одной стороны, пойдут первые цифры о выполнении соглашения ОПЕК+, и, с другой стороны, будет постепенное восстановление спроса на нефть в Китае и Европе. Когда пойдут эти новости, и они будут позитивными, будет указано, что рынок снова балансируется, тогда мы, скорее всего, увидим более-менее какое-то укрепление цены. И то, скорее, в районе 30 долларов за баррель. 50-60 долларов за баррель мы увидим только в 2021 году в лучшем случае", – сказал Юшков радио Sputnik.

По словам аналитика, то, что наблюдалось накануне на бирже, было самой настоящей паникой. То есть это не цены реальных отгрузок, а именно биржевые инструменты. Объяснить такое историческое событие можно именно поведением трейдеров.

"Им намеренно нужно было сделать такую низкую, даже отрицательную цену, чтобы выручить денег в рамках страховки от падения цены. Поэтому они массово применяли одинаковую тактику. Сейчас мы увидим отскок, уход в положительную зону цен. Но то, что они пробивали нулевые отметки, тоже ничего хорошего в этом нет. Теперь они будут торговаться довольно дешево. Это постепенно будет влиять на цены реальных отгрузок. Если бы это был только WTI – американская нефть – это было бы даже позитивно, потому что чем дешевле она стоит, тем быстрее закроются сланцевые проекты. Но она влияет на стоимость нефти Brent, к которой привязана российская нефть. Значит, она тоже будет постепенно дешеветь", – добавил Юшков.

В апреле ОПЕК+ договорилась сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/