Причины отрицательных цен на нефть

За баррель теперь приплачивают.

На нефтяном рынке наступил небывалый в истории коллапс: вслед за фьючерсами на нефть американского сорта WTI, рухнувшими в отрицательные значения (вечером 20 апреля на межконтинентальной бирже ICE она торговалась по минус $55 за баррель, всего падение - 300%), в пике ушла и российская Urals: немедленные поставки упали на момент написания этих строк до минус $2. Это значит, что производители должны доплачивать за то, что у них берут нефть - хранилища ее не вмещают. О причинах мы поговорили с экспертами.

Игроки американского сырьевого рынка в панике — по их наблюдениям подобного шока биржи не испытывали с середины 1930-х годов, когда за баррель нефти давали всего 20 центов. В апреле 2020-го года встряска последовала — стоимость сырья, добытого в Техасе, с поставкой в мае упала более чем на 300%. Некоторое время «черное золото» марки WTI торговалась ниже $1 за «бочку», а затем и вовсе ушло в отрицательную зону: за фьючерс спекулянты теперь приплачивают. Общая причина происходящего понятна: резкое превышение предложения над спросом и переполнение всех хранилищ. Конкретной причиной нынешнего аномального падения эксперты считают экстремальную биржевую игру на понижение: торговые площадки атакуют «медведи».

Как полагают эксперты, все эти игры – для биржевых спекулянтов, рядовым потребителям обращать на подобные злоключения «черного золота» вряд ли стоит. По мнению директора Фонда энергетического развития. Сергея Пикина, объемы сырья, продаваемые по такой низкой цене, являются не продажей физической нефти, а всего лишь биржевыми инструментами, с помощью которых спекулянты пытаются заработать средства на скандальной ситуации на сырьевом рынке. «Точно также можно было бы торговать шариками для пинг-понга. Спекулянты пользуются ценовой войной на нефтяном рынке между Россией и Саудовской Аравией. Если бы Москва и Эр-Рияд договорились о сокращении производства в марте, то подобных проблем не возникло», — отмечает эксперт.

«Ряд спекулятивных фондов в связи со сделкой ОПЕК+ перекладывают свои инвестиции из короткий позиций в длинные. Это и отражается на стоимости барреля. К физической цене нефти падение «бочки» ниже нулевой отметки не относится. Однако к росту цены «черного золота» подобные рассуждения все равно не приведут — баррель Brent пока не в силах превысить $25 (кстати, сейчас спотовые - то есть с немедленной поставкой - цены на Brent, в отличие от майских фьючерсов, тоже стали отрицательным - "МК") , а российский Urals с трудом доползает до $17», — полагает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.