Дональд Трамп нашел способ преодолеть коллапс: использовать дешевую нефть

/В мире/

«Ситуация очень напоминает середин 1980-х».

Понедельник 20 апреля ознаменовался беспрецедентным явлением: в Америке цена западнотехасской нефти марки WTI пробила нулевую отметку и остановилась в глубоком минусе, немного не дойдя до минус $40 за баррель. Это породило немало дилетантских рассуждений в интернет-форумах и блогах о «дармовой нефти» – вплоть до якобы грядущего халявного наполнения бензобака на колонке. На самом деле, конечно, халявы не предвидится: нефть стоит дешево, будет оставаться дешевой в ближайшей перспективе, но задаром нефтепродуктов никто не получит. Держи бензобак шире!

Но при этом надо признать, что падение цен на нефть – не эпизод, а тенденция. Во вторник на торговых площадках продолжался ценовой обвал. На перенасыщенность рынка, которая имела место задолго до начала пандемии, наложилось почти полное отсутствие спроса на нефть из-за карантинных мер. Остановилась громадная часть мировой экономики – в условиях пандемии почти не летают самолеты и не ездят автомобили, не работают многие предприятия, закрыта почти вся сфера обслуживания... Получается, что нефть почти никому не нужна. Это, конечно, картина широким мазком, но в общих чертах дело обстоит именно так.

Если говорить конкретно об уходе нефтяной цены в минус, то это явление относилось к фьючерсу – договору на поставку нефти – на май этого года. Фьючерс этот истек во вторник, 21 апреля. По истечении фьючерса инвесторы должны были получить нефть на руки от тех, кого контракт обязывал поставить эту нефть. Но инвесторы предпочли заплатить за то, чтобы не получать причитающееся им, – в противном случае им пришлось бы физически забрать нефть в Техасе и складировать ее в ближайшем хранилище, что было невозможно: хранилище заполнено под завязку.

Сам эпизод ухода цены в минус длился какие-то мгновения – ведь трейдинг на товарно-сырьевых биржах идет в реальном времени, и котировки постоянно меняются. При этом фьючерсы становятся тем дороже, чем дальше отодвинуты сроки поставок по этим договорам. Но во вторник смотреть на движение котировок в реальном времени было жутковато. Техасская нефть WTI с поставкой в июне в начале дня стоила $20 за баррель, но к 11.30 утра по нью-йоркскому времени провалилась до $14. Европейский сорт Brent с $25 опустился ниже $20. Резко понизились цены фьючерсов даже на июль и август.

Поначалу Белый дом реагировал на обвал спокойно – мол, это всего лишь биржевые фокусы, скоро пройдет. Но уже во вторник Дональд Трамп начал объявлять о принятии мер. Он заявил, что рассматривает предложение о том, чтобы остановить поставки в Америку нефти из Саудовской Аравии – даже той, которая уже в пути. Он также объявил, что использует нынешний переизбыток нефти для наполнения Стратегического нефтяного резерва США, в котором не заполнено 75 млн баррелей объема. Трамп хочет или получить от Конгресса США разрешение на закупку дешевой нефти для стратегического резерва, или разрешить частным нефтекомпаниям использовать стратегический резерв для хранения своих излишков.

А излишков много. По словам руководителей нидерландской компании Vopak – самого крупного в мире частного владельца нефтехранилищ на разных континентах, – под завязку заполнены все емкости, кроме тех, которые проходят ремонт и обслуживание. И у других родственных компаний ситуация такая же.

Телекомпания CBS показала интервью с Патриком Пейтоном – мэром «насквозь нефтяного» города Мидлэнд в Техасе (население – 140 тыс. человек). «Как будто кто-то отключил рубильник, – говорит мэр. – Нам понадобится года два, чтобы восстановить нашу экономику. Наш бум продолжался пять лет, а потом за одну неделю он превратился в спад...»

По словам бывшего главы нефтекомпании BP Джона Брауна, «ситуация очень напоминает середину 80-х годов: слишком большое предложение, слишком мал спрос». В тот раз низкие цены на нефть держались 17 лет, сказал Браун в интервью BBC.

Не дай Бог, чтобы такое повторилось. Как мы помним, тогда дешевизна нефти стала одной из важнейших причин краха Советского Союза...

Источник: Московский Комсомолец