Саудовская Аравия отреагировала на обвал нефти

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"С этим ужасом что-то нужно сделать".

Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, обсуждение возможности такого решения связано с обвалом цени нефти сорта WTI, которая 20 апреля впервые в истории Соединенных Штатов достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей. К 16.36 по времени Восточного побережья США (23.36 по московскому времени) стоимость поставок ископаемого топлива в мае снизилась на $35,97 (196,88%), до минус $17,7. Цена июньских поставок снизилась приблизительно до $20 за баррель.

«С этим ужасом что-то нужно сделать. Но, может быть, уже поздно», —цитирует газета представителя властей Саудовской Аравии.

Напомним, 12 апреля состоялось новое заседание ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс Россия, Казахстан и Азербайджан), в ходе которого все 23 государства ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи. После этого лидеры Российской Федерации, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи «черного золота».

Источник: Московский Комсомолец