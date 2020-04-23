Мэр испанского города не выдержал давления из-за карантина, напился и укусил полицейского

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Мэр испанского города Бадалона Алекс Пастор был задержан за езду в нетрезвом виде во время карантина. При этом он ругался, пытался драться и даже укусил одного из полицейских.

По данным местной газеты El Pais, инцидент произошел вечером 21 апреля в центре Барселоны. Всю ночь Пастор провел в полицейском участке, где написал письмо своему адвокату, в котором заявил об уходе в отставку.

Это послание зачитал журналистам вице-мэр Рубен Гихарро. В нем Пастор объяснил, что из-за утомления от работы у него начались проблемы со здоровьем и эмоциональным состоянием, которые привели к поступку, «о котором он сожалеет и в котором раскаивается».

По последним данным на сайте Института Джонса Хопкинса, Испания занимает второе место после США по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Штатах их число составляет 825 006 человек, в Испании — 208 389. На третье место опустилась Италия (183 957).

Число жертв коронавируса в Испании составляет 21 717 человек. В стране долгое время действовал строгий карантин, чтобы затормозить распространение COVID-19. Накануне министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья разрешил детям в возрасте 14 лет и младше выходить из дома для прогулок в сопровождении взрослых с 26 апреля.

Источник: https://riafan.ru/1270107-mer-ispanskogo-goroda-ne-vyderzhal-davleniya-iz-za-karantina-napilsya-i-ukusil-policeiskogo?utm_source=pushworld&utm_medium=push&utm_campaign=common&utm_content=link