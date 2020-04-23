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Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии

В режиме видеоконференции вице-премьеры государств – членов Евразийского экономического союза обсудили положения проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Разрабатываемая стратегия станет ключевым системообразующим документом по развитию и углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое состоится 23 апреля 2020 года.

Основным вопросом дискуссии стало определение общих подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС. Стороны обсудили ключевые подходы к формированию тарифа на транспортировку газа. Также обсуждался ряд вопросов нетарифного регулирования.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.

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Категория: Новости / В мире

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