Как поехать в Беларусь на машине?

/В мире/

Беларусь — страна не курортная, на первый взгляд, на самом деле там можно как комфортно отдохнуть, так и увидеть много удивительного. В этой статье мы расскажем, как это сделать, если вы решили поехать туда на личном автомобиле.

Почему нужно ехать в Беларусь на машине?

Главный довод поехать туда на машине — это дороги высшего класса, соответствующие европейским стандартам. Количество машин на них минимальное. Вдоль дорог расположены небольшие кафе с несколькими гостиничными номерами, где можно отдохнуть и вкусно поесть. Машина в это время будет находиться на охраняемой автостоянке.

Однако нужно знать, что в Беларуси есть участки дорог, за проезд по которым нужно будет заплатить. Суммы сравнительно небольшие (около трехсот рублей), но все же стоит заложить эти небольшие траты в бюджет поездки.

Со стоянками в городах Беларуси проблем не возникает: места есть как на платных парковках, так и на бесплатных. Заправки на дорогах страны встречаются достаточно часто. Стоимость бензина на 3–4 рубля дороже, чем в России.

Что нужно для поездки?

Для поездки в Беларусь вам не понадобится загранпаспорт (относится к россиянам, для поездок из других стран лучше уточнить). С собой нужно взять документы на машину, водительские права, страховку и грин-карту, которая стоит около 800 рублей. Ее можно купить перед самой границей.

Пересечение границы проходит достаточно быстро, пограничники только посмотрят ваш паспорт, можно даже не выходить из машины. Въезжая на территорию страны, поменяйте некоторую сумму на местную валюту. Впрочем, почти везде можно расплатиться карточкой.

Беларусь — гостеприимная страна

Беларусь поделена на шесть областей: Минская, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская и Могилевская. Если ехать из Москвы по трассе М-1, то сначала вы попадете в Витебск, затем в Минск и Брест.

В любом городе найти гостиницу — не проблема. В крупных городах двухместный номер в трехзвездочном отеле стоит около 4500 рублей, в четырехзвездочном — 5500–6000 рублей. Возле некоторых отелей парковки платные, но цены умеренные.

Кормят в Беларуси сытно и вкусно, а главное — недорого. В приличном ресторане ужин обойдется около 700 рублей на человека. Если же вы решите кушать самостоятельно, покупая продукты в магазинах, тогда питание обойдется вам еще дешевле. При этом продукты в стране не только вкусные, но и хорошего качества.

Что можно посмотреть в Беларуси?

В любом городе этой страны вы увидите много достопримечательностей. Каждый путешественник что-то найдет для себя: архитектурные памятники, старинные замки, различные усадьбы, монастыри и места для развлечений. Мы же расскажем вам о двух наиболее популярных, на наш взгляд, городах этой страны: Минске и Бресте.

Что посмотреть в Минске?

Минск — столица Беларуси, в нем много мест, где стоит побывать туристам: центральный парк имени М. Горького, Дудутки — комплекс об истории белорусских ремесел, Мирский и Несвижский замки, Центральный ботанический сад, Красный костел.

Внимания заслуживают также Дворец республики и Лощинский парк. Обязательно нужно съездить к монументу погибшим воинам во время Великой Отечественной войны. Посетите Беловежскую пущу — это один из самых древних и уж точно самый большой лес Европы. Отели для туристов есть как и в самом Минске, так и вблизи некоторых исторических достопримечательностей.

Что посетить в Бресте?

В Бресте посетите Костел Воздвижения Святого Креста, Свято-Воскресенский собор, Свято-Николаевскую братскую крепость, Железнодорожный музей, памятник тысячелетия Бреста. Одна из главных достопримечательностей Беларуси — Брестская крепость, являющаяся визитной карточкой не только Бреста, но и всей страны.

Если вы поедете в этот город, то к вашим услугам гостиницы и отели Бреста.

Поехать в Беларусь на машине — это несложное и прекрасное путешествие, которое принесет вам массу удовольствия и положительных эмоций. Гостеприимство и доброжелательность жителей, русская речь, множество достопримечательностей и красота природы — все это сделает вашу поездку незабываемой. Важен и тот факт, что это путешествие станет для вас очень бюджетным вариантом, особенно для тех, кто живет в соседних странах.

Источник: Едем-в-Гости.РУ