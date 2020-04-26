Нефтяной апокалипсис

/В мире/

"Мухлевать будут все".

Нефтяной рынок, по определению ряда западных аналитиков, пережил худшую неделю в своей истории. Никогда такого не было, чтобы биржевая цена барреля уходила в минус, но в ночь с 20 на 21 апреля это случилось. Усилия 23 добывающих стран, включая Россию, по подписанию в начале апреля новой сделки ОПЕК+, пошли прахом. Несмотря на достигнутое соглашение о снижении производства «черного золота», которого сейчас в мире хватает с избытком, котировки сырья продолжают падать: баррель Brent, как и до заключения нового соглашения ОПЕК+ оценивается, менее чем в $20. Майские и июньские фьючерсные контракты уже достигли отрицательной зоны: торговцы сырьем спешат отделаться от лишних «бочек», поскольку хранение стоит гораздо дороже, чем можно выручить за их продажу. Эта ситуация чревата тяжелыми потерями для российской экономики. Заложенные в бюджет нефтяные цены в $42-43 за баррель представляются туманными, а падение стоимости «черного золота» ниже $10 за баррель уже никому не кажется фантастикой.

Российский сорт Urals на этой неделе уже пробивал вниз уровень в $10 за баррель. В Кремле уверяют, что для нашей страны сырьевой апокалипсис исключен, поскольку власти располагают резервами для минимизации негативных последствий для экономики. Покрыть недостаток помогут средства Фонда национальной безопасности (ФНБ), которых, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должно хватить на 3-4 года, ведь там накоплено свыше 12 трлн рублей. Впрочем, независимые эксперты предупреждают, что если эпоха сверхнизких цен на нефть затянется, правительственная «кубышка» опустеет гораздо быстрее.

Мухлевать будут все.

Есть такая элементарная карточная игра. Можно играть несколькими колодами. Игрок бросает десять карт и заявляет, что все они «семерки». Конечно, заявленным количеством карт подобного достоинства во взятке и не пахнет, но его противнику по правилам приходится выбирать на проверку только одну — если попадется «семерка», то придется забирать всю взятку и в итоге проигрывать.

Сделка между нефтедобывающими странами мира об ограничении производства сырья, заключенная в начале апреля после трудных и скандальных переговоров, демонстрирует, что единого мнения на сырьевом рынке мира не существует: каждый борется. В первую очередь, за свои интересы. Игроки клянутся выполнять провозглашенные условия, но на деле придерживаются собственной выгоды.

О чем же договорились 23 добывающих государства? В течение мая-июня страны солидарно снижают добычу на 10 млн баррелей в день. Затем, с июля по декабрь их общий объем производства падает на 8 млн баррелей, а с января 2021 и до конца апреля 2022 года — на 6 млн в сутки. Другие нефтедобывающие страны, ранее формально не входившие в ОПЕК+, например, США, Канада и Норвегия, чтобы поддержать пикирующий баррель, обещают убрать с рынка еще 5 млн «бочек».

Не стоит полагать, что в каждом квартале производители будут освобождать импортеров от дополнительных нефтяных ресурсов. Объему урезания будут сравниваться с добычей, которая начислялась в I квартале 2020 года. Другими словами, каждый квартал добыча будет немного расти, а не падать.

Учитывая, что с 1 апреля перестал действовать старый меморандум ОПЕК+ о снижении производства углеводородов, Саудовская Аравия значительно нарастила добычу нефти. Стремясь минимизировать собственные потери от сокращения производственных мощностей, Эр-Рияд в I квартале этого года, как и было оговорено в предыдущем соглашении ОПЕК+, каждый день производил 9,8 млн «бочек». Однако в апреле, после разрыва меморандума, саудиты увеличили производство до 12 млн баррелей. И теперь, урезая добычу на 2,5 млн баррелей в день (что следует уже из нового соглашения), Эр-Риад практически не проигрывает — фактически, ближневосточная страна возвращает свое производство на докризисный уровень. А вот Россия, которая и после разрыва предыдущего соглашения ОПЕК+ сохранила суточную добычу на прежней отметке в 11,3 млн баррелей, согласилась урезать свои нефтяные промыслы (без учета конденсата) на 1,8 млн «бочек». Прибавляя конденсированный углеводородный продукт, сокращение производства отечественных нефтяных компаний составит 2,5 млн баррелей ежесуточно. Таким образом, кому-то из стран участниц придется реально «глушить» скважины, а кто-то отделается бумажными манипуляциям с цифрами.

«Существуют подозрения, что мухлевать будут все, — отмечает старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов. — Возникла информация о том, что с середины апреля несколько российских нефтяных компаний уже нарастили добычу почти на 1%. Аналогичные данные, скорее всего, будут исходить из-за рубежа — из стран Ближнего Востока или из государств, находящихся за Атлантическим океаном. Проверить достоверность подобной информации будет крайне затруднительно». Аналитик опасается, что подтвердить правдивость технических деталей уровня добычи и поставок углеводородов окажется практически невозможным, чем и будут пользоваться недобросовестные производители энергоресурсов. В результате, есть опасность, что рынок не почувствует никаких сокращений поставок и баррель продолжит свой безостановочный полет в ценовую бездну.

Нежданный победитель в ценовой войне.

Проблема в том, что нефть - еще недавно главный энергетический ресурс человечества - больше никому не нужна. Подобные выводы можно сделать из свежих информационных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). По их прогнозам, планета уже в ближайшее время столкнется с сильнейшим в истории падением спроса на энергоресурсы. Нефтедобывающий картель предрекает ежедневное сокращение потребления на 20 млн баррелей в апреле и на 12 млн во II квартале этого года. МЭА прогнозирует сокращение примерно на 30 млн и 23 млн баррелей соответственно.

Причина снижения интереса к импорту углеводородов со стороны стран, которые ранее предъявляли самый широкий интерес к обеспечению себя энергоресурсами, лежит на поверхности: коронавирус, образно говоря, уложил на больничную койку всю глобальную экономику. И пока она «на паузе», ей не нужны сырьевые ресурсы для развития.

Как обрываются подобные связи, наглядно видно на примере России и Китая. По словам советника Института современного развития Никиты Масленникова, коронавирус фактически наглухо прервал российско-китайские торговые связи. До последнего момента обе страны считались одними из крупнейших экспортно-импортных мировых производителей и потребителей товаров. Пекин подставил еще одну полножку России — Китай значительно урезал оборот энергоресурсов для стран-посредников, снабжавших многих производителей Средней Азии дешевым сырьем. Сократились, главным образом, закупки из нашей страны. В начале года, по данным Федеральной таможенной службы, поставки российской нефти в Поднебесную упали почти на 30% или примерно на $800 млн, нежели годом ранее, а экспорт нефтепродуктов снизился с $570 млн до $460 млн.

Впрочем, Китай, со стороны которого и пришла коронавирусная инфекция, не стоит на месте и извлекает выгоду из масштабного, фактически общепланетарного бедствия. На фоне эпидемии и обвала цен на «черное золото», Пекин начал усиленно скупать сырье в свой стратегический резерв. В I квартале уровень закупок Китая вырос вдвое. За три месяца Поднебесная закупала более 10 млн баррелей в сутки и добывала сама примерно 4 млн. Тем самым, Китай, являясь крупнейшим мировым импортером нефти, умудрился победить в ценовой войне, развязанной в начале весны Саудовской Аравией и Россией, хотя и не принимал в этом столкновении предметного участия.

Скважина покроется парафином.

Эксперты оставляют возможность роста нефтяных цен до $35-40 за баррель до конца года. Вместе с тем они акцентируют внимание на проблеме спроса, которая остается открытой. Несмотря на объявленное снижение добычи на 15 млн «бочек», мировое потребление буквально купается в излишках «черного золота» — около 10-15 млн баррелей, добываемых крупнейшими производителями сырья, ежедневно остаются невостребованными.

В настоящее время нефть под завязку переполняет существующие хранилища и танкеры, а к началу мая все доступные резервы мощностей окажутся более не в силах принимать дополнительные объемы сырья, поэтому «черное золото» придется элементарно выливать или выбрасывать в бочках в сточные ямы или даже доплачивать за его утилизацию. Фактически на подобные меры добывающим компаниям приходиться идти уже в настоящее время. В ночь с 20 на 21 апреля американский сорт нефти WTI пережил рекордное в истории падение в стоимости — цена барреля провалилась до отрицательных значений (что, фактически, и означает доплату за хранение). Это произошло впервые за сто лет — ниже $1 доллара стоимость барреля не проваливалась с начала 1930 годов.

Впрочем, эксперты уверены, что рядовым потребителям на подобные злоключения «черного золота» не стоит обращать внимание. Это проделки биржевых спекулянтов, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, которые пользуются мировым кризисом для собственного обогащения. «Сделки по продаже сырья по такой низкой цене не являются продажей физической нефти. Это лишь биржевые инструменты, с помощью которых спекулянты делают деньги на скандальной ситуации в сырьевом секторе планеты. Ценовая война, возникшая между Саудовской Аравией и Россией на нефтяном рынке, привлекла внимание спекулянтов, увидевших возможности подзаработать на падении барреля. Подобных проблем не возникло бы, если Москва и Эр-Рияд согласовали сокращение добычи месяцем раньше», — убежден эксперт.

«Современная нефтяная отрасль требует серьезной реабилитации, — полагает Сергей Суверов. — Обновление необходимо проводить как с технической, так и с психологической точки зрения». Причем, требуются достаточно кардинальные решения, касающиеся дальнейшего снижения производства, а также временной и даже полной консервации скважин. Причем, российские производители в таком случае рискуют пострадать гораздо больше, нежели их коллеги-конкуренты из США или Саудовской Аравии. Остановка действия отечественных скважин грозит привести к их полной потере — на северных месторождениях буровые комплексы могут замерзнуть или покрыться парафином, что сведет к нулю возможность восстановления добычи. На месторождениях Ближнего Востока, и в случае со сланцевыми производствами Америки для сокращения добычи достаточно просто прекратить бурить скважины, а российская нефтедобыча требует для восстановления гораздо больше времени и финансовых затрат.

«Российская экономика в настоящее время столкнулась с серьезнейшим вызовом. Одновременно происходит резкое падение мировых цен на энергоресурсы, почти двукратное снижение нашего физического объема экспорта нефти по сделке ОПЕК+, остановка деятельности из-за нерабочего месяца, разрыв хозяйственных цепочек поставок и сбыта, увеличение расходов на борьбу с пандемией», — предупреждает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

На год денег хватит.

Какие же потери понесет российская экономика и федеральный бюджет от упавшей в цене ниже плинтуса нефти? Пока можно оперировать предварительными цифрами. По итогам I квартала 2020 года общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первыми тремя месяцами предыдущего года. «Несырьевой экспорт остался стабильным — около $40 млрд против $39 млрд год назад, — констатирует глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. — Почти вдвое сократились поставки трубопроводного газа — с $14,1 млрд до $7,1 млрд. Сказать, что Россия сильно зависит от сырья уже нельзя, но падение доходов от экспорта нефти сильно бьет по бюджету. Импорт в Россию остался на неизменном уровне — $55 млрд, но в предстоящие кварталы он существенно снизится, так как скажутся ослабление рубля и общее падение внутреннего спроса. Надеюсь, что «Северный поток-2» достроят в этом году».

Эксперт полагает, что в текущем году атомная энергетика, оборонка, российский финтех и сельское хозяйство поддержат российский экспорт, а слабый рубль окажет этим отраслям дополнительное содействие.

Кроме того, в распоряжении правительства - высокие резервы, почти 12 трлн руб в Фонде национального благосостояния. На нынешний и скорее всего на следующий год точно хватит для того, чтобы переждать низкие цены на энергоресурсы. Тем более, что долг внутренний и внешний у РФ маленький, дефолта по образцу 1998 года точно не будет. Импорт становится дороже, спрос на него слабый, в итоге торговый баланс страны будет в плюсе.

Постоянной проблемой для роста российской экономики являются низкие реальные доходы населения. Видимых причин для роста не будет и в этом году, недостаточно высокий для производителей потребительский спрос вновь окрасит в минор их надежды на качественное развитие. Но винить в этом одну лишь дешевую нефть не приходится: доходы населения в предыдущие годы падали в России и при 60$ за баррель.

Не надо быть именитым экономистом, чтобы понимать: 2020 год будет очень сложным для России и мировой экономики в целом. Будет хорошо, если Goldman Sachs прав в своих прогнозах и глобальная экономика начнет восстановление в третьем квартале. Это подарит России и другим добывающим государствам шанс на пусть медленное и постепенное, но все-таки восстановление спроса. К 2021 году, по мнению аналитиков Goldman Sachs, цены на нефть могут достичь $52,5 за баррель. Однако, цена на нефть принципиальна для бюджета, а не экономики в целом. Для экономики более важны спрос и деловая активность. Будет хорошим результатом, если по итогам 2020 года падение ВВП России не превысит 4-5%.

Источник: Московский Комсомолец