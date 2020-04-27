Военный эксперт объяснил, зачем Израиль ударил по провинции Дамаск

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Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе израильских ВВС по населенным пунктам в провинции Дамаск. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение о целях этой операции.

"Три мирных жителя погибли и четверо получили ранения в результате полученных осколочных ранений от ракетного удара Израиля по жилым домам в поселениях Худжейра и Адлия в провинции Дамаск", – пишет агентство.

Ранее САНА сообщило со ссылкой на военный источник, что израильские "военные самолеты выпустили несколько ракет из воздушного пространства Ливана в направлении сирийской территории". Уточняется, что сирийские системы ПВО сбили большинство выпущенных ракет.

В воскресенье вечером, как сообщали израильские СМИ, министр обороны Нафтали Беннет заранее намекнул на предстоящую военную операцию.

"Мы не просто продолжаем нашу работу, чтобы не дать Ирану укрепиться в Сирии, мы решительно перешли от превентивных мер к вытеснению", – сказал министр, призвав внимательно следить за новостями.

Ранее израильские военные неоднократно заявляли, что наносят на территории Сирии удары по военным объектам Ирана и его союзников, главным образом, ливанской партии "Хезболла".

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что задачи подобных израильских ударов не столько военные, сколько политические.

"Эти удары носят скорее демонстративный и политический характер. Для Израиля это возможность продемонстрировать жесткость в отношениях с Ираном и, тем самым, укрепить позиции правительства (премьер-министра Биньямина) Нетаньяху, особенно на фоне политического кризиса в самом Израиле. Естественно, что таким образом Израиль вряд ли сможет добиться своих (военных) целей, но внутриполитические соображения побуждают использовать эту тактику и далее", – считает Борис Рожин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/