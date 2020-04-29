Трагедия Донбасса. Почему ситуация на востоке Украины не меняется?

/В мире/

Новых законодательных инициатив по "Минску-2" в Раду не поступало, заявил спикер парламента Украины. В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, почему так происходит.

Никаких новых инициатив, связанных с выполнением Минских соглашений, в Верховную раду не поступало, заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение... Я пока каких-то законопроектов (из офиса президента, – ред.), которые бы поступали в ВРУ (Верховную раду Украины, – ред.) и проходили регистрацию, не припомню", – цитирует Разумкова РИА Новости.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, почему так происходит.

"Украина сегодня находится в неопределенном положении. Мало того, что надвигается кризис, неясно, кто победит в США (на президентских выборах, – ред.) и будет курировать Украину, и в ЕС дают понять, что никто Украину в семье европейских народов не ждет, так еще на этом фоне нужно защищать интересы участников государственного переворота (события 2014 года, – ред.). Их интересы – это то имущество, которые они смогли украсть. Нормализация ситуации на Донбассе означает расследование и привлечение виновных в госперевороте к ответственности. Поэтому, не выполняя соглашений, не внося никаких инициатив, продолжая обстрелы Донбасса, преступная клика пытается сохранить себя. Жизнь населения Донбасса их не интересует, и в этом вся трагедия", – сказал Вадим Колесниченко.

Военная операция властей Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР продолжается с 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/