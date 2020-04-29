Эксперт: летящий к Земле астероид воодушевляет астрономов

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К Земле летит астероид, который не опасен для планеты, но интересен ученым. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, что именно интересует науку.

Астрономы планируют наблюдать за летящим мимо Земли крупным астероидом. Опасности для планеты он не представляет, рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

Астероид №52768 (1998 OR2) диаметром от 1,8 до 4 километров 29 апреля в 12.56 мск подойдет к Земле на минимальную дистанцию – это около 6,29 миллиона километров, в 16 раз дальше, чем до Луны.

По словам Шустова, с помощью радиотелескопов можно с точностью до миллиметров в секунду определить скорость движения астероида, построить его точное изображение и заглянуть под поверхность, изучив строение.

Ученый отметил, что для Земли астероид опасности не представляет, потому что все же находится достаточно далеко.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, чем интересны такие небесные тела.

"Есть постоянный интерес к околоземным астероидам. Когда они приближаются, можно получить информацию о дальнейшей траектории, иногда удается узнать нечто большее, касающееся физических особенностей. Те астероиды, что пролетают недалеко от Земли, автоматически входят в класс потенциально опасных. Таких астероидов довольно много, примерно 21 тысяча. Из них нет тех, которые могут столкнуться с Землей в ближайшие двести лет. Но это не означает, что вообще нет опасных. Практически каждую неделю открывают по одному, а иногда и больше", - сказал Натан Эйсмонт.

По его словам, такие наблюдения помогают расширить знания о Солнечной системе в целом.

"Всякий раз удается не только пополнить наше знание относительно Солнечной системы в целом, но и построить некие новые теории относительно ее эволюции. Это исследования, которые важны не только с точки зрения предотвращения возможной опасности, но и с точки зрения понимания, как Солнечная система возникла, как она эволюционирует, и что будет дальше. Каждый такой пролет воодушевляет тех астрономов, которые этим занимаются, всегда удается обнаружить новые факты", - считает эксперт.

Он рассказал об одном из таких наблюдений, которое отличалось необычностью объекта.

"Иногда случаются выдающиеся открытия. Такое случилось около двух лет назад, когда астероид прилетел из-за пределов Солнечной системы, такое было впервые. Его открыли позже, когда он уже улетал. Пропустили, потому что он пролетал с той стороны, откуда Солнце светит, заметить его на этом фоне было трудно. Он выглядел необычно как по форме, так и по составу, который удалось определить. Такие астероиды опасны в плане возможного столкновения с Землей. Поэтому есть предложения использовать для слежения за такими астероидами телескопы, устанавливаемые на космических аппаратах", - отметил Натан Эйсмонт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/