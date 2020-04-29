Польша утопит «Северный поток - 2» судебными штрафами

Стокгольмские претензии Варшавы вытрясут из «Газпрома» более $1,5 млрд.

Польский нефтегазовый концерн РGNIG грозит наложить арест на активы «Северного потока - 2». Претензии компании вполне обоснованы — их подтвердил Стокгольмский арбитражный суд в качестве возмещения переплаты за «голубое топливо», поставляемое Россией в прошлые годы. С одной стороны, эксперты уверены, что Варшава пытается надавить на Москву для сохранения транзита газа по собственной территории. С другой, аналитики предполагают, что вслед за Польшей с аналогичными исками обратятся и другие европейские страны, поэтому штрафные санкции, которые Стокгольм в будущем адресует «Газпрому», вырастут в несколько раз.

С одной стороны, как отмечает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, арест активов еще не означает их отчуждение у собственника. «Газпрому» запрещается продавать подверженное подобным санкциям имущество, либо каким-то иным образом передавать его сторонним владельцам. Эта мера давления направлена на повышение стоимости транзита российского газа через польскую трубопроводную систему в другие европейские страны, а также снижение цен на «голубое топливо», которое наша страна поставляет в Польшу. Сама компенсация в $1,5 млрд носит гораздо менее принципиальный характер.

«Бросается в глаза, что Варшава грозит наложить арест на активы «Северного потока - 2». Гораздо удобнее и практичнее было бы подвергнуть аналогичным судебным санкциям акции компании EuRoPol GAZ, которая является собственником польского участка газопровода «Ямал-Европа». Российской монополии, равно как и РGNIG, в этой структуре принадлежит по 48%. Подвергнуть такой относительно доступный актив аресту, а также контролировать его хозяйственное и, главное, финансовое управление бы гораздо легче, нежели претендовать на активы «Северного потока - 2», владельцем которого является не только «Газпром», но и несколько крупных европейских концернов», — отмечает Правосудов.

Вместе с тем, как полагает эксперт, стороны будут вынуждены искать компромисс, и России, скорее всего, придется идти на уступки. В середине мая истекает срок действия соглашения по транзиту российского газа по территории Польши в страны Западной Европы. Теоретически, Варшава поступает цивилизованным образом. После завершения контракта с «Газпромом» компания РGNIG объявила о проведении аукционов по стоимости транзита «голубого топлива» по своему участку газопровода «Ямал-Европа». Также Варшава опубликовала новый Сетевой кодекс, который, начиная с мая, обещает привести к росту тарифов на прокачку газа.

Кроме того, стоимость газа полностью привязана к нефтяной корзине. Если котировки «черного золота» падают, совершенно справедливо требуется пересчет формулы в контрактах, защищающих интересы европейских потребителей «голубого топлива». Сейчас нефтяные цены находятся на минимальных за два десятилетия уровнях. По оценке аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, противоэпидемические ограничения значительно снизили спрос на «голубое топливо» в европейский странах. Газовые хранилища Старого Света уже к середине апреля оказались заполнены более чем на 60%, что существенно превышает обычные сезонные значения. Зарубежные поставки «Газпрома» сократились как в натуральном, так и в денежном исчислении, а рыночные цены вплотную приблизились к историческим минимумам, наблюдавшимся в 1990-е годы.

Объем поставок российского концерна в дальнее зарубежье за январь-февраль 2020 года, по данным Федеральной таможенной службы, достигли отметки в 25 млрд кубометров, что на 30% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В абсолютном выражении снижение экспорта трубопроводного газа из России превысило 10 млрд «кубов». Больше всего сократили закупки Нидерланды (почти на 55%), Австрия (примерно на 50%) и Германия (на 38,5%).

Поэтому, на первый взгляд, претензии по обновлению стоимости будущих траншей за российское топливо со стороны Варшавы звучат вполне обоснованно. Вместе с тем, Польша требует компенсировать тарифы за прошлые годы, когда стоимость нефти была гораздо выше и, тем самым, обуславливала цены на газ, прописанные в российско-польских контрактах.

Тем не менее, положение «Газпрома» в судебном конфликте в РGNIG нельзя считать убедительным. По мнению партнера RusEnergy Михаила Крутихина, в контракте российского концерна на поставку газа в Польшу было отражено, что все противоречия будут решаться через Стокгольмский арбитражный суд, вердикты которого каждая из сторон будет обязана неукоснительно исполнять. Эти решения, как согласились контрагенты, не подлежат оспариванию и будут обязательно приведены в действие. Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен выплатить польской стороне $1,5 млрд, поскольку на протяжении достаточно длительного времени российские цены на топливо были завышены. Это решение «Газпром», как и сам обязался ранее, должен выполнить. Именно поэтому истицы, представляющие Варшаву, и объявили о возможном аресте зарубежных активов нашей компании. Имущество «Газпрома» они смогут арестовать в любой точке мира — для этого необходимо будет обратиться к судебным органам страны, где возможно наложить подобные санкции.

«Аналогичное преследование может последовать и со стороны других европейских стран, которые вслед за Украиной и Польшей смогут потребовать компенсации за ранее купленное топливо. В «Газпроме» это прекрасно понимают. Не зря еще два года назад концерн создал в своей финансовой отчетности резерв на штрафы по транзитному контракту с Украиной, который превышает $4,5 млрд. Нельзя исключать, что эта сумма окажется далеко не окончательной и в итоге «Газпрому» придется выдерживать натиск в Стокгольмском арбитраже не только польской, но и других европейских компаний», — предупреждает Крутихин.