Авиакомпаниям предложили переоборудовать самолеты под коронавирус: перегородки, развернутые кресла

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Эксперт назвал дизайнерские пляски на пандемии идиотизмом.

Авиакомпании, которые в период эпидемии коронавируса по всему миру практически полностью прекратили пассажирские перевозки, сейчас готовятся выходить из кризиса. Менеджмент авиаперевозчиков работает над тем, как обезопасить пассажиров от возможного заражения вирусом на борту во время полета.

Ряд дизайнеров предложили варианты переоборудования салонов самолетов в стилистике «стоп-коронавирус». Для этого, в частности, предлагается оборудовать кресла прозрачными гигиеническими пластиковыми экранами, отделяющими кресла в ряду друг от друга. Или, к примеру, в ряду из трех кресел, среднее кресло развернуть в обратную сторону – лицом в хвост самолета, что, по мнению экспертов, может минимизировать заражение.

Эта тема сейчас получила довольно широкое обсуждение в авиационных кругах. Так британский таблоид The Sun уверена, что подобные меры безопасности можно реализовать уже в самое ближайшее время.

Правда, тут возникает один вопрос: а как же система вентиляции? В салоне самолета она одна на всех. Получается, какие загородки между креслами не ставь, воздухом все равно дышать придется общим.

С таким вопросом, а также предложением оценить возможность подобных антивирусных мероприятий на воздушном транспорте, «МК» обратится к ведущему российскому авиаэксперту, главному редактору портала Авиа.ru Роману Гусарову. Он сразу же резко негативно высказался на этот счет:

-Система вентиляции тут далеко не главное. Но у меня складывается такое впечатление, что те, кто предлагает подобное переоборудование салонов, вообще мало что знают об авиации. Начнем с того, что когда авиакомпании выползут из этого кризиса, им будет не до переоборудования салонов и перестановки кресел. Им лишь бы взлететь. Где им взять деньги на такое переоборудование? А это требует не просто больших, а гигантских денег.

Кроме того, любое изменение конфигурации салона требует сертификации. А это не только дополнительные огромные средства, но еще и время. Причем сертификации требуют любые пластиковые детали, используемые в салоне: перегородки, экраны, колпаки… А значит до этого их нужно предварительно исследовать и тестировать. Тестирования и сертификации требуют даже те материалы, из которых все это будет изготавливаться. Кто на такое пойдет? Кто за все это заплатит?

Если бы все это было так просто… Вот сейчас многим авиакомпаниям приходится использовать пассажирские самолеты под перевозку грузов. Казалось бы, уберите кресла и загрузишь весь салон до потолка коробками. Но авиакомпании ведь этого не делают. Они все кресла аккуратно накрывают чехлами, которые, кстати, для этих целей специально заказывают из особых материалов. И только уже на закрытые сиденья ставят коробки. А почему? Да потому, что даже элементарный демонтаж сидений обойдется в копеечку.

Каждый такой измененный салон даже иностранная авиакомпания, летающая у нас в России, должна будет сертифицировать в Росавиации. Иначе никто ее до полетов не допустит. Так что могу сказать, что все эти дизайнерские «пляски на коронавирусе» –полнейший идиотизм.

Хотя среди предложений для «пост-коронавирусной» эпохи полетов есть и более здравые. Тут одна авиакомпания на днях представила новую одежду бортпроводников – с масками, перчатками, комбинезонами больше напоминающими белые халаты врачей. И это все уже дизайнерски оформлено символикой авиакомпании. Вот это все выглядит более реалистично. Сразу после карантина, в такой форме они, действительно, уже смогут летать.

Вторая авиакомпания тоже, я слышал, идет по этому-же пути. То есть, таким образом они хотят показать, что сами не опасны для пассажиров. Но у меня на этот счет есть соображение: лично я как пассажир отнесся бы к такому дизайну с недоверием. У меня бы возникло ощущение, что я нахожусь не на борту самолета, а в больничной палате. Вокруг меня врачи, а я – пациент и сам опасен. Такое впечатление, что эти люди в масках теперь отгораживаются от меня. А поэтому я не думаю, что подобное дизайнерское решение добавит комфорта нашим авиапассажирам.

Источник: Московский Комсомолец