Это должно было случиться. "Оскар" меняет правила отбора фильмов

/В мире/

К премии "Оскар" впервые будут допущены фильмы, выходившие онлайн, а не в кинотеатрах. В эфире радио Sputnik кинокритик Александр Голубчиков оценил это решение.

Организаторы кинопремии "Оскар" из-за пандемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к конкурсу в 2021 году фильмы, которые показывались лишь онлайн, а не в кинотеатрах, пишет РИА Новости.

Отмечается, что правило будет действовать только до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

"До дальнейшего уведомления и только для 93-й церемонии, фильмы, которые ранее планировалось показать в кинотеатрах, но стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу), могут претендовать на участие в номинации "Лучшая картина", основные и специальные категории для 93-й премии "Оскар", – сообщили организаторы.

Для этого владельцы картины должны предоставить членам киноакадемии копию фильма для просмотра на специальном защищенном сайте в течение 60 дней со дня ее выхода онлайн. При этом фильм должен соответствовать всем требованиям отбора.

Как отмечают организаторы кинопремии, из-за коронавируса кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния закрылись 16 марта. Показ фильмов в кинотеатрах именно этого округа является одним из обязательных условий для участия в "Оскаре".

В эфире радио Sputnik кинокритик, главный редактор сайта Filmz.ru Александр Голубчиков высказал мнение, что изменение в правилах академии рано или поздно должно было случиться.

"Движение к онлайну было очевидным. Например, компания Netflix уже не первый год поставляет фильмы, которые в основном дистрибутируются на своей платформе, но по требованиям академии выпускаются в ограниченный прокат. И сколько бы ни выступали против компании в Каннах и на других ведущих мировых кинофорумах, это вещь, с которой уже невозможно не считаться. А с учетом того, что сейчас в мире творится кризисная история, съемки многих фильмов приостановлены, и очевидно, что в этом году будет не так много картин, которые могли бы участвовать в номинациях и претендовать на награды американской киноакадемии, это тоже повлияло на пересмотр правил. То, что случилось, должно было рано или поздно случиться. Короновирус все-таки сдвинул эту гору к Магомеду", – сказал Александр Голубчиков.

По его словам, все идет к тому, что индустрия кинопоказа будет очень сильно меняться.

"Говорят, что кино – это то, что показывают на большом экране. Да, это так. Но большой экран есть уже и в домах, и по качеству изображений он ничуть не уступает тому, что можно получить от просмотра в кинозале. Кроме того, уже в короткой перспективе фильм на цифровой платформе будет выходить примерно в то же время, что и на киноэкранах. Все это – движение в правильном, в совершенно логичном направлении. Самоизоляция требует, чтобы зритель выбирал более комфортное для себя место просмотра", – отметил эксперт.

По его мнению, американская киноакадемия действует по тому же принципу, и это может повлиять на популярность премии "Оскар".

"Мы видим по рейтингам, что популярность премии падает, нужно что-то менять, нужно становиться ближе к зрителю. Возможно, что это тот самый шаг, который академия предпринимает, чтобы повысить собственную популярность", – заключил Александр Голубчиков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/