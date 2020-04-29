Филолог прокомментировал запрет в Таджикистане "русифицированных" имен

/В мире/

В Таджикистане на законодательном уровне запрещены славянские суффиксы в отчествах и фамилиях. В эфире радио Sputnik директор исследовательского центра "История фамилии" Владимир Максимов высказал свой взгляд по этому вопросу, обратив внимание на формулировки.

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, пишет РИА Новости.

Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы "-ов-/-ев-", а в отчествах – "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-".

"Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей", – заявил министр юстиции Музаффар Ашуриён.

Изменения касаются только тех, кто родился после принятия закона. Необходимость принятия поправок Ашуриён объяснил "возрождением национальных имен".

Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию "по законам своих предков", и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.

В эфире радио Sputnik кандидат филологических наук, директор исследовательского центра "История фамилии" Владимир Максимов высказал свой взгляд по этому вопросу, обратив внимание на формулировки.

"Это не совсем желание возвратиться к корням. Дело в том, что возвращаться можно к тому, что было раньше, но по какой-то причине было отброшено или забыто. Но у них не существовало фамилий. Они называют русификацией то, что на самом деле было присвоением фамилий по общей российской традиции. Это не было умышленной русификацией, просто давались фамилии, которые исторически сложились в Российской империи. Теперь пошла волна: мол, давайте вернемся к корням. Но не было таких корней. Сейчас фамилии просто придуманы, но действительно на основании языковой традиции", – сказал Владимир Максимов.

По его мнению, было бы логично говорить именно об этом, а не о славянских суффиксах в фамилиях и отчествах.

"Логично привести написание своих имен в соответствие с языковой традицией. Здесь никакой проблемы нет. Если кто-то из местных ученых, специалистов считает, что написание современных имен сильно отличается от того, как оно должно звучать, то пусть это пропагандируют и внедряют – не вопрос. Печально то, что в целом предпринимаются попытки вычеркнуть всю советскую и досоветскую историю, историю Российской империи из жизни, из истории Таджикистана", – отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/