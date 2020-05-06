Послезавтра. Как изменится бизнес после пандемии

/В мире/

Многие размышляют на тему каким-будет мир после пандемии, как он изменится, какие отрасли экономики будут развиваться, а какие прекратят свое существование.

Мы выделили несколько направлений развития бизнеса, которые по нашему мнению будут развиваться в первую очередь.

Фармакология и медицина:

Текущая ситуация показала неготовность фармакологической отрасли и медицинских компаний к новым заболеваниям. Система создания вакцин оказалась слишком медленной и неповоротливой, так же как и система создания новых лекарств. Те компании и лаборатории, которые смогут создать систему быстрого создания вакцин и новых лекарственных препаратов, новых тестов безусловно будут быстро развиваться и давать владельцам огромные прибыли.

Беспилотные виды транспорта:

Будь то беспилотные поезда, беспилотные такси, беспилотные магистральные авиалайнеры, корабли, беспилотные большегрузные автомобили – все это было бы сейчас максимально востребовано и будет также востребовано после окончания эпидемии.

Системы дезинфекции:

Антивирусные покрытия автомобиля, руля, смартфона, устройство для дезинфекции дверных ручек – неполный перечень новых свойство потребительских товаров. Люди захотят чувствовать себя в безопасности, находиться в очищенном от вирусов пространстве.

Системы бесконтактной идентификации человека:

Отпечатки пальцев окончательно уйдут в прошлое. Будущее - за системами оплаты и иных видов идентификации по сетчатке глаза, голосу, face ID и иным аналогичным способам. Крупные банки страны, как знали, уже развивают и применяют систему биометрической идентификации человека при пользовании финансовыми услугами.

Робототехника:

Роботы-официанты, роботы-уборщики, роботизированные АЗС: чем меньше участие человека – тем лучше и безопаснее. Для многих это может стать жизненной философией, а значит будет иметь спрос.

Развитие онлайн приложений:

Традиционный спрос на удаленное потребление будет только расти. Некоторые работодатели уже сейчас думают о сохранении режима работы на удаленке для сотрудников бэкофиса. Но для широкого хвата нужны более качественные инструменты.

Безопасные спортзалы:

Во всем мире занятия спортом и фитнесом стали частью здорового образа жизни. В спортзалах сложно соблюдать дистанцирование и часто нужна помощь и мотивация тренера. Все нововведения в этой отрасли будут востребованы.

Питание:

Развивающие и поддерживающие иммунитет рационы должны обеспечивать полноценный образ жизни. Спрос на подобные продукты будут расти.

Модные тенденции в средствах защиты:

Одежда из тканей, которые обеспечивают защиту от вирусов, и вместе с тем комфортная и модная будет пользоваться повышенным спросом.