Послезавтра. Как изменится бизнес после пандемии
Многие размышляют на тему каким-будет мир после пандемии, как он изменится, какие отрасли экономики будут развиваться, а какие прекратят свое существование.
Мы выделили несколько направлений развития бизнеса, которые по нашему мнению будут развиваться в первую очередь.
Фармакология и медицина:
Текущая ситуация показала неготовность фармакологической отрасли и медицинских компаний к новым заболеваниям. Система создания вакцин оказалась слишком медленной и неповоротливой, так же как и система создания новых лекарств. Те компании и лаборатории, которые смогут создать систему быстрого создания вакцин и новых лекарственных препаратов, новых тестов безусловно будут быстро развиваться и давать владельцам огромные прибыли.
Беспилотные виды транспорта:
Будь то беспилотные поезда, беспилотные такси, беспилотные магистральные авиалайнеры, корабли, беспилотные большегрузные автомобили – все это было бы сейчас максимально востребовано и будет также востребовано после окончания эпидемии.
Системы дезинфекции:
Антивирусные покрытия автомобиля, руля, смартфона, устройство для дезинфекции дверных ручек – неполный перечень новых свойство потребительских товаров. Люди захотят чувствовать себя в безопасности, находиться в очищенном от вирусов пространстве.
Системы бесконтактной идентификации человека:
Отпечатки пальцев окончательно уйдут в прошлое. Будущее - за системами оплаты и иных видов идентификации по сетчатке глаза, голосу, face ID и иным аналогичным способам. Крупные банки страны, как знали, уже развивают и применяют систему биометрической идентификации человека при пользовании финансовыми услугами.
Робототехника:
Роботы-официанты, роботы-уборщики, роботизированные АЗС: чем меньше участие человека – тем лучше и безопаснее. Для многих это может стать жизненной философией, а значит будет иметь спрос.
Развитие онлайн приложений:
Традиционный спрос на удаленное потребление будет только расти. Некоторые работодатели уже сейчас думают о сохранении режима работы на удаленке для сотрудников бэкофиса. Но для широкого хвата нужны более качественные инструменты.
Безопасные спортзалы:
Во всем мире занятия спортом и фитнесом стали частью здорового образа жизни. В спортзалах сложно соблюдать дистанцирование и часто нужна помощь и мотивация тренера. Все нововведения в этой отрасли будут востребованы.
Питание:
Развивающие и поддерживающие иммунитет рационы должны обеспечивать полноценный образ жизни. Спрос на подобные продукты будут расти.
Модные тенденции в средствах защиты:
Одежда из тканей, которые обеспечивают защиту от вирусов, и вместе с тем комфортная и модная будет пользоваться повышенным спросом.