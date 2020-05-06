Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый

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Ученый Бинг Лю, находившийся на пороге очень важных открытий относительно коронавирусной инфекции COVID-19, был убит в США. Об этом сообщает телеканал NBC.

37-летний Лю, как сообщал «Рамблер», был сотрудником Школы медицины Питтсбургского университета. В субботу он был найден мертвым в доме в населенном пункте Росс Тауншип, штат Пенсильвания. Исследователь скончался в результате огнестрельных ранений в голову и шею.

Некоторое время спустя в автомобиле, припаркованном примерно в километре от места смерти Лю, был найден мертвым 46-летний мужчина по имени Хао Гу. Согласно предварительной версии следствия, погибшие знали друг друга, Гу застрелил Лю, после чего покончил с собой.

«Бинг был на пороге очень важных открытий для понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе коронавирусной инфекции COVID-19, и клеточной основы осложнений, которые вызывает коронавирус SARS-CoV-2», — сообщили в Школе медицины Питтсбургского университета, заверив, что приложат все усилия ради завершения исследований ученого. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/44139017/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink