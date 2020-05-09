Звёздный час Лукашенко. Главный (единственный) парад - в Минске

/В мире/

Самая громкая речь о новой угрозе и снова заявление того, что Беларусь - основа Великой Победы.

«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся те, кто станет осуждать нас за время и место проведения... Но не торопитесь...»

В России трансляция идёт на телеканале «МИР», символично. Гимн Республики Беларусь на весь «Мир».

Источник: Телеграм