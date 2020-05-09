/В мире/
«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся те, кто станет осуждать нас за время и место проведения... Но не торопитесь...»
Звёздный час Лукашенко. Главный (единственный) парад - в Минске
Самая громкая речь о новой угрозе и снова заявление того, что Беларусь - основа Великой Победы.
«В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся те, кто станет осуждать нас за время и место проведения... Но не торопитесь...»
В России трансляция идёт на телеканале «МИР», символично. Гимн Республики Беларусь на весь «Мир».
Источник: Телеграм