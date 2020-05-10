«Северному потоку - 2» придется уступить половину трубы

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Немецкий регулятор готов поставить крест на новом российском газопроводе.

Германия, главный союзник России в деле строительства нового экспортного газопровода «Северный поток- 2» (СП-2), раскололась на две оппозиционные фракции. Федеральное правительство страны убеждено в необходимости завершения проекта, который будет способствовать укреплению энергетической безопасности всех европейских государств, а Федеральное сетевое агентство Германии, опираясь на антимонопольные законы Третьего энергопакета ЕС, утверждает, что Россия сможет заполнять новую трубу, полностью принадлежащую «Газпрому», только наполовину. Оставшиеся 50% придется предоставлять сторонним производителям, способным обеспечить газопровод альтернативным сырьем. Правда, конкурентов по поставкам в СП-2 у России не существует. Этот маршрут заранее задумывался для экспорта «голубого топлива» исключительно с российских месторождений. Тем не менее, ряд европейских экспертов предрекают серьезный внутриевропейский конфликт по –поводу перспектив российского газопровода.

С технической точки зрения, для завершения строительства морской ветки СП-2, осталось всего несколько месяцев. Трубоукладчик «Академик Черский», единственное российское судно, способное дотянуть подводную часть газопровода до места назначения, после нескольких месяцев скитания по зарубежным водам, вошел в акваторию Балтийского моря, где, как ожидается, со дня на день сможет приступить к своей непосредственной деятельности.

Однако процесс завершения строительства СП-2 продолжает тормозиться. С одной стороны, не смолкают громкие политические заявления противников проекта. Так, известный польский политический деятель Камиль Зайончковский заявил, что завершение строительства «Северного потока - 2», будет означать, ни много-ни мало, подрыв ЕС в согласованности общей точки зрения в энергетическом аспекте, что подтвердит хрупкость внутренней политики европейского союза. В то же время, Федеральное сетевое агентство Германии опирается исключительно на юридические нормы: оно собирается запретить «Газпрому» полностью заполнять новый трубопроводный комплекс. Опираясь на законодательные статьи Третьего энергопакета ЕС и требования обновленной газовой директивы Евросоюза, немецкий регулятор позволяет российской монополии задействовать лишь 50% от мощностей газопровода. Остальное придется отдать сторонним поставщикам «голубого топлива», не задействованным в строительстве нового трубопроводного маршрута. Соответствующее официальное решение должно быть принято в самое ближайшее время. И даже официальная позиция немецкого правительства, открыто поддерживающего проект, вряд ли сможет «переубедить» энерегтического регулятора.

«Правительство Германии отлично понимает, что сотрудничество с Россией в сфере поставок энергоресурсов является одним из будущих преимуществ экономики обеих стран. Поэтому отказ или препятствие завершению строительства СП-2 будет явно не на руку Берлину: ряд немецких компаний вложили в этот проект крупные суммы, которые они собираются в будущем приумножить, — отмечает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Регулирование использования СП-2, после завершения его строительства, будет, скорее всего, не раз оспорено и исправлено. Германия не может освободить проект от санкций Третьего энергопакета. В настоящее время идет перетягивание юридического каната. Половину проекта финансировали зарубежные, в том числе, германские компании. Остановить строительство газопровода невозможно, но его будущая эксплуатация, судя по всему, будет тормозиться».

«Северный поток - 2» обязательно достроят. Остается вопрос, как его будет использовать в дальнейшем. Скорее всего, на освободившиеся 50% трубопроводных мощностей придется проводить аукционы, где любой поставщик «голубого топлива» будет способен заявить собственные объемы топлива. Хотя подобные гарантированные поставки может обеспечить лишь «Газпром». Для этого придется сформировать новую компанию — оператора по поставкам российского газа в Европу. Это будет самым неудобный для России вариант, но такой сценарий позволит нашей стране избавиться от преследования в европейских судебных инстанциях и сохранить преимущество на энергетическом рынке Старого Света», — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Источник: Московский Комсомолец