Греция лучше других стран Европы справляется с коронавирусом. В стране меньше трех тысяч зараженных

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С начала пандемии в Греции зарегистрировали меньше трех тысяч заражений и 151 смерть из-за коронавируса — это один из самых низких показателей в Европе. Ограничительные меры в стране начали вводить еще в начале марта по совету эпидемиолога Сотириса Цодраса.

С 4 мая Греция постепенно снимает карантин. «Медуза» поговорила с греческими журналистами и учеными о том, как они оценивают действия правительства и каких последствий пандемии опасаются.

Кириакос Соулиотис, доцент кафедры здравоохранения Университета Пелопоннеса

По сравнению с другими странами положительные тенденции, которые мы видим в Греции, объясняются несколькими причинами. Во-первых, и это самое главное, Греция начала действовать очень рано, выполнив указания местных экспертов. Последовавшая за этим изоляция позволила системе здравоохранения инвестироваться в отделения интенсивной терапии: появилось больше коек и медицинского персонала. Система здравоохранения, которая только выходит из периода постоянного недофинансирования, приняла вызов. А СМИ сыграли важную роль в информировании граждан. Профессор [эпидемиолог] Сотирис Цодрас — главный научный сотрудник по COVID-19 в Министерстве здравоохранения — организовывает ежедневные пресс-конференции.

Во-вторых, большую роль сыграла решимость греческого народа следовать правилам, установленным государством. Действия греческого правительства основывались на научных данных — это вдохновило людей присоединиться к предлагаемым мерам. Сначала закрыли школы, потом магазины, а затем наступила полная изоляция. Это справедливо. Все, что происходило в Италии, было слишком близко к Греции, чтобы оставить место для какого-то другого маневра. Наше исследование показывает, что если бы мы не приняли никаких мер, погибли бы больше 4000 человек.

Недавно правительство объявило о поэтапном снятии ограничений. Некоторые магазины уже возобновили работу, но есть рекомендация носить маски в закрытых помещениях. Набор нынешних ограничительных мер похож на что-то вроде «ослабления» жестких правил, но мы должны быть бдительными. После снятия каждого ограничения будут проводить закрытый мониторинг влияния этого решения на эпидемиологические показатели. Если мы поймем, что справляемся, то будем переходить к снятию следующего ограничения. У государства есть план — важно, чтобы граждане следовали ему.

До сих пор неясно, как будет решаться вопрос о заграничных поездках. В значительной степени это зависит от эпидемиологических тенденций после открытия всех границ. Это вопрос перекрестного пограничного сотрудничества — решение будет принимать не только Греция.

Сейчас мы завершаем первую фазу пандемии и должны быть готовы к потенциальной второй волне. Важно, чтобы мы автоматизировали все возможные процессы. Уже оцифрованы наши [ученых] методы работы, в школах и университетах учатся тоже через цифровые платформы.

Наши знания из первой волны коронавируса мы применяем в разработке карты для управления будущими угрозами. Мы уже можем вычислить, сколько времени и ресурсов нужно для поддержки системы здравоохранения, — хотя поддерживать инвестиции в эту сферу очень сложно.

Димитрис Ляцос, журналист

В Греции не то чтобы победили коронавирус, но по сравнению со многими европейскими странами ситуация здесь выглядит гораздо лучше. У нас меньше 3 тысяч инфицированных и 151 погибший. Первые признаки коронавируса в Греции появились в начале марта — у людей, которые вернулись из Италии. Примерно в это же время в Грецию вернулся автобус с паломниками, который побывал в Иерусалиме, — половина автобуса оказалась инфицирована. Там же были первые погибшие.

Греция — страна, где каждый имеет свое мнение. Это касается и коронавируса. В первые дни эпидемии одни смеялись, другие иронизировали, третьи возмущались. Но в итоге абсолютное большинство восприняло карантин как новую реальность — люди переживали за свое здоровье и жизнь. Когда в Греции умерли 10 человек, в Италии было 10–12 тысяч смертей. Все слышали об этом, боялись повторения и сидели дома.

В греческом правительстве нашелся человек, который знал, что нужно делать, и возглавил эту историю. Это врач, образованный эпидемиолог — Сотирис Цодрас. Раньше его никто не знал, а сейчас его имя звучит чаще, чем премьер-министра. Цодрас не принимает решения, но рекомендует меры правительству. В «Коммерсанте» был материал, где его представляли как волшебника, который спас страну. Русскому человеку, глубокому метафизику, это может нравиться, но любому греку это просто смешно. Конечно, у Цодраса есть положительные качества, но он не мессия.

Греки были вынуждены изолироваться, в том числе из-за продолжительного кризиса в системе здравоохранения, — на медицину рассчитывать не приходится. Многие государственные больницы уже 10 лет находятся в упадке. Каждый второй, кто учился на врача в Греции, уезжает в другие европейские страны. Заболело меньше 3 тысяч, а если бы было 15-20 тысяч, где бы они лечились? Какие бы им услуги оказали? Никто не знает. Во время коронавируса правительство Греции вынуждено поддерживать государственное здравоохранение, давать деньги врачам и клиникам, чтобы как-то спасти людей. Новая реальность показывает греческим буржуазным партиям либерального толка, что надо поддерживать государственное здравоохранение, — медицина не продержится только на частном секторе.

Хотя все и проходит спокойно, есть неофициальные голоса в социальных медиа, которые уверяют, что мы не знаем о всех зараженных, потому что делается очень мало тестов. Вначале они дорого стоили, а потом главный эпидемиолог Сотирис Цодрас сказал не делать их в большом количестве.

С 4 мая в Греции приняты новые меры — поэтапное снятие ограничений. Если раньше на личном транспорте можно было ездить только с заявлением о том, куда и зачем ты отправился, то сейчас можно свободно кататься внутри своего региона. 18 мая снимут запрет на передвижение из одного региона в другой. Городской транспорт работает. Открылись некоторые магазины, парикмахерские, пляжи, уже можно купаться. Все для того, чтобы экономика немного работала. Но нужно обязательно носить маску — иначе штраф. Если сопротивляешься, заплатишь больше. Также нельзя стоять близко друг к другу в очереди.

Постепенно открываются кафе. В Греции, Италии, Испании таверны, бары и кафетерии — это образ жизни, это наша культура. Сейчас во многих кафетериях на столы прикрепляют пластмассовые стекла, чтобы люди могли сидеть за одним столом, но с разных сторон. Главный импортер этой пластмассы говорит, что когда стало ясно, что при определенных условиях кафе откроют, у него исчезли все запасы этого материала. Он просто не успевает его импортировать.

Частично снимая карантин, в правительстве стараются понять, что будет дальше. Надеются, что погода — это серьезный фактор. Сейчас у нас 25 градусов — дальше будет еще жарче, — сухо и солнечно. Если это влияет на снижение распространения коронавируса, то сейчас для нас лучшие условия. На случай второй волны, учитывая весь опыт, специально готовят некоторые больницы. Хотя, конечно, как в Китае, где строят новые изоляционные госпиталя, у нас не будет. Китайцы могут все, что угодно. Экономика Греции не создана для того, чтобы принимать людей на лечение массово.

В период с 15 марта по 30 апреля людям, которые не работают, государство выдавало 800 евро. Сейчас все переживают, сколько государство будет давать за май. Торговлю могут открывать, чтобы не платить эти деньги.

Если с медицинской точки зрения Греции повезло, то с точки зрения экономики все будет гораздо хуже, чем в других странах Европы. Греки переживают не о вирусе, а о кризисе. Как мы будем зарабатывать? Как жить дальше? За последние 10 лет много отраслей экономики были разрушены. ВВП страны на 20% зависит от туризма. Вся надежда в этом году была на туристический сезон, но Европа не откроется до конца июля. В Греции надеются, что сезон международного туризма откроется хотя бы с конца августа, и готовятся принимать внутренних туристов.

От нынешней ситуации правительство выигрывает. Мало больных, мало погибших — пропаганда об этом только и говорит. Но что будет дальше? Как экономика будет работать? Эти вопросы тоже обращены к правительству, но для них это не самая сильная карта.

В Греции нет государственных СМИ, но есть частные компании, которые владеют главными каналами. Они контролируются людьми, которые поддерживают правительство. Это точь-в-точь как советское телевидение. Никакого разнообразия позиций нет. В фейсбуке и других соцсетях можно найти другие мнения, но погоду делают центральные телеканалы. В начале эпидемии они говорили, что надо изолироваться, — это положительная сторона. Но за этим следовало: «Да здравствует правительство». И это всех раздражает.

Тассос Морфис, журналист и редактор AthensLive

Общественное мнение в Греции разделено по поводу того, как правительство решает проблему кризиса. После полутора месяцев в карантине нам удается соблюдать ограничительные меры. Почему у нас все хорошо с точки зрения коронавируса, но с точки зрения готовности к завтрашнему дню — все плохо? Европейская комиссия сделала прогноз для греческой экономики. ВВП у нас упадет на 9,7%, что очень много для страны, которая уже 10 лет находится в кризисе. Пришло время бороться с этим.

Основная проблема управления кризисом в том, что нынешний кабинет министров делает это непрозрачно. Под предлогом чрезвычайного положения произошло много теневых событий. Хотя премьер-министр [Кириакос Мицотакис] был избран под обещание абсолютной прозрачности, мы не видим этого. Один из скандалов связан с вложением 11 миллионов евро в СМИ. Финансирование получили телеканалы, газеты, веб-сайты, радио. Но оппозиционные газеты были исключены из государственного финансирования. Из-за этого в медиа трудно увидеть какую-либо оппозицию. С первого дня правления нового премьер-министра говорят только о том, насколько нынешнее правительство хорошее. В первые недели коронавируса греческие СМИ возражали против ношения масок, а теперь по какой-то причине призывают людей их покупать. Маска стоит чуть больше евро, хотя ее нужно давать бесплатно.

Вокруг нынешнего кабинета правительства сложился круг бизнесменов, которые вовлечены в государственное финансирование и создают кризис. Эти люди извлекают выгоду из ситуации. Вместо того, чтобы предлагать товары бесплатно, они берут деньги.

В Греции есть государственная система здравоохранения и частные клиники, но сейчас все говорят о необходимости национальной системы. Все врачи на передовой дали понять, что нам нужно возобновить дискуссию о системе национального здравоохранения. Только вместо того, чтобы обязать частные клиники помогать во время коронавируса, греческое правительство передало им деньги на открытие отделений интенсивной терапии. Это безумие, потому что мы должны поддерживать национальную систему здравоохранения.

Сотирис Цодрас — главный эпидемиолог, очень скромный ученый, который знает, о чем говорит. Его советы полностью научны. Если спросить у него, является ли он спасителем нации, он скажет, что врачи на передовой — настоящие спасители и что все это командная работа. Все его действия и слова намеренно подчеркивают, что то, как справляется Греция с коронавирусом, это совместная работа большинства греков и работников больниц. Когда Сотирис Цодрас больше не будет нужен, политики уберут его.

В течение двух месяцев мы сможем вернуться к нормальной жизни, уже постепенно открываются публичные места. Но больше всего люди боятся, что наступит депрессия — они имеют дело с кризисом последние 10 лет. У нас нет сил, чтобы справиться с новым. Люди говорят о потерянном туристическом сезоне и уже думают о 2021 годе. Конечно, греки поедут отдыхать, но не думаю, что приедут иностранные туристы.

Источник: https://meduza.io/feature/2020/05/11/gretsiya-luchshe-drugih-stran-evropy-spravlyaetsya-s-koronavirusom-v-strane-menshe-treh-tysyach-zarazhennyh?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news