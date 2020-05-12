"От недалекого ума". В Крыму оценили прогноз Климкина по полуострову

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин назвал два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Как отметил в эфире радио Sputnik крымский политолог Владислав Ганжара, пламенные речи из Киева расходятся с реальным положением дел.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал бредом варианты "возвращения" полуострова, которые обозначил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Ранее Климкин назвал украинским СМИ два условия для того, чтобы "забрать" Крым обратно под украинскую юрисдикцию. Первое – продолжение санкционного давления на Россию, чтобы полуостров стал непосильной ношей, второе – желание крымчан вернуться в состав Украины.

По словам Гемпеля, это "очередной бред".

"Я не думаю, что найдутся отчаянно смелые люди, которые рискнут забрать Крым. Крымчан никто не заставит вернуться в чужую Украину и оставить свою историческую Родину – Россию", – сказал он в интервью РИА Новости.

Гемпель также напомнил, что Россия тоже может ввести санкции, и "тогда Украине будет очень сложно".

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владислав Ганжара, в свою очередь, отметил, что подобные заявления из Киева слышны регулярно.

"Крым продолжает быть объектом политических спекуляций, на которых украинские деятели пытаются зарабатывать какие-то дивиденды, а порой просто напоминать о себе, о своем существовании, как это происходит с господином Климкиным. Во всех пламенных речах звучат одни и те же вещи, их повторяют на протяжении более чем пяти лет, но к реальности они не имеют никакого отношения. Эти заявления – от недалекого ума этих политических деятелей", – сказал Владислав Ганжара.

По его словам, заявление Климкина легко оспорить.

"Что касается "желания" крымчан возвратиться в состав украинского государства, то этого не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Крымчане уже сделали свой однозначный выбор, который на протяжении всего этого времени только укреплялся, и этот вопрос закрыт раз и навсегда. Что касается санкционного давления на РФ, то сейчас вообще сложно представить будущие геополитические процессы. Хотя и раньше, до пандемии, Евросоюзу было все сложнее прийти к консенсусу относительно продления антироссийских и антикрымских санкций. Все больше мы слышали трезвые голоса европейских и других политиков по этому вопросу. Кроме того, в мире позиция статуса российского Крыма уже сформировалась", – считает Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/