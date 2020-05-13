Власти США отказываются от помощи России

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Власти американских штатов начали отказываться от поставленных российских аппаратов искусственной вентиляции легких после пожаров в больницах России.

Об этом Reuters сообщила пресс-секретарь агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

По ее словам, аппараты возвращают в FEMA в качестве меры предосторожности, причем они еще не были доставлены в американские клиники и не применялись на территории страны. В агентстве поясняют, что речь идет об аппаратах ИВЛ «Авента-М», которые могли стать причиной гибельных пожаров в двух российских больницах, где пациентов лечат от коронавирусной инфекции. Такие же аппараты были поставлены в США с партией медицинских изделий из РФ в начале апреля.