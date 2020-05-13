"Потерявшие совесть". Политолог о демаршах Киева в отношении России

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Украинский посол в Турции выразил недовольство исполнением "Катюши" в День Победы, а военный атташе Украины обратился к ветеранам с порочащим Россию посланием. Что говорят о стране подобные демарши ее представителей, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

Украина пытается представить Россию врагом, а себя – жертвой. Так посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на послание военного атташе Украины Бориса Кременецкого ветеранам из бывшего СССР, живущим в США. В тексте, который сотрудникам посольства прислали "недоуменные и возмущенные ветераны и члены их семей", содержатся нападки на Россию.

По словам Антонова, этот "пасквиль" выглядит цинично.

"Сложно комментировать лишенные всякой логики заходы украинской дипломатии к теме Победы в целом. Налицо попытки встроиться в хор тех, кто ставит СССР – основную силу, разгромившую ценой колоссальных жертв нацизм, – на одну доску с гитлеровской Германией, тех, кто утверждает, что начало войне было положено "пактом Молотова-Риббентропа" 1939 году, а не Мюнхенским сговором западных демократий с Гитлером и Муссолини в 1938 году", - заявил дипломат.

Украина, тем временем, заходит и с другой стороны. Украинский посол в Турции Андрей Сибига назвал исполнение в курортном городе Аланья песни "Катюша" во время передвижного концерта, приуроченного ко Дню Победы, неуважением к украинцам, он также пригрозил бойкотом города со стороны украинских туристов.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет права отмечать День Победы.

Что говорят об Украине такие демарши ее представителей, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.

"Эти заявления сделаны не простыми людьми, а занимающими высокий пост. Но, тем не менее, это мнение ограниченного числа ограниченных людей. И вряд ли это на что-то повлияет. Они не вправе запрещать людям ехать, куда они хотят, и песни, которые они хотят. Мы видим, что по-прежнему народ Украины активно отмечает праздник Победы, и в этот раз пытались выйти, невзирая на карантин, и цветы возлагали. Эта власть живет своей жизнью, народ – своей. Не все теряют совесть, люди помнят важные события в истории своего народа. К сожалению, такие чудеса происходят – потерявшие совесть и сидящие во власти пытаются диктовать свою мерзкую волю остальному народу Украины", - сказал Александр Дудчак.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/