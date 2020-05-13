"Чудовищное столкновение". Эксперт о возможных санкциях США против Китая

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МИД Китая выразил протест в связи с внесением американскими сенаторами законопроекта, предусматривающего санкции против КНР за COVID-19.

И.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в эфире радио Sputnik предположил, как дальше будет развиваться ситуация.

Китай выражает решительный протест в связи с внесением рядом американских сенаторов законопроекта, предусматривающего санкции против Китая за COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее сенатор Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса. Законопроект "Об ответственности за COVID-19" предлагает президенту Дональду Трампу вводить санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении вспышки заболевания. Законопроект поддержали еще восемь сенаторов-республиканцев.

"Внесенный некоторыми сенаторами США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами, они хотят начать расследование с презумпцией виновности, чтобы свалить на Китай свою ответственность за провал в борьбе с эпидемией", – заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

И.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что пандемия COVID-19 – лишь предлог для усиления давления на Китай.

"США давно задумывали санкции, нужен был какой-то повод, чтобы их включить. Многие решения и администрации Соединенных Штатов, и отдельных ее институтов еще 2019 года говорили о том, что США пытаются инициировать новый пакет санкций, и вот предоставилась такая возможность. Соединенные Штаты сейчас атакуют Китай с самых разных сторон – они обвиняют его и в том, что Китай не вовремя, как считают США, предупредил ВОЗ о начале новой эпидемии, и в том, что Китай либо сам создал новый вирус в своих лабораториях, либо что тот "сбежал" из китайских лабораторий. То есть идет сразу несколько атак, каждая из которых сама по себе не имеет особого смысла, но вместе они складываются в очевидное давление на Китай", – отметил Алексей Маслов.

По его мнению, попытки санкционного давления на Китай свидетельствуют о том, что у США нет возможности экономически конкурировать с КНР.

"Это поразительная история – что на фоне противодействия коронавирусу и стагнации мировой экономики, когда страны, по идее, должны договариваться, США, наоборот, уходят в критическую ситуацию, пытаясь разъединиться максимальным образом. И это говорит о том, что у США нет никаких рыночных, экономических форм конкуренции с Китаем, кроме как пытаться заблокировать Китай", – считает Алексей Маслов.

Пекин будет реагировать на давление со стороны Вашингтона.

"Китай, безусловно, будет и в дальнейшем выражать протесты и вести антиамериканскую пропаганду в мягком виде. Но я не думаю, что Китай будет работать на том же поле, что и США. Сейчас у Китая есть фора по времени, по восстановлению своей экономики после эпидемии. И если Китай сумеет грамотно обойти США, например, в плане распространения и своей концепции, и экономической помощи, прежде всего, среди стран китайской инициативы "Пояс и путь", то, я думаю, мы увидим просто чудовищное экономическое столкновение, которое можно будет назвать настоящей экономической холодной войной XXI века", – заключил Алексей Маслов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/